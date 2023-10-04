В мире, где спутниковые технологии становятся все более важными для глобальных коммуникаций, необходимость ответственного управления в космосе становится более важной, чем когда-либо прежде. Поскольку количество спутников на орбите продолжает расти, растет и вероятность столкновений, образования мусора и повреждения важной инфраструктуры. Однако, несмотря на растущую обеспокоенность, отсутствуют четкие правила и руководящие принципы в отношении космического движения и удаления мусора.

В космической отрасли наблюдается значительный рост количества запускаемых в космос спутников. В период с 2012 по 2022 год ежегодное количество запущенных спутников выросло со 150 до почти 2,500. Хотя многие из этих спутников естественным образом падают на Землю и сгорают в атмосфере, большой процент остается на орбите. Из 11,000 35 спутников, находящихся сейчас на орбите, работоспособны только XNUMX%.

Такое скопление спутников представляет значительный риск как для активных спутников, так и для пилотируемых миссий. Обломки спутников могут оторваться и двигаться на высоких скоростях, создавая каскадный эффект, который может привести к дальнейшим столкновениям. Чтобы избежать этих столкновений, активным спутникам часто приходится выполнять маневры по предотвращению столкновений. Международной космической станции за свою историю приходилось уклоняться от мусора более 30 раз.

Более того, не существует согласованных правил добычи полезных ископаемых на Луне или внеземной колонизации. Поскольку такие страны, как Китай, Индия и Россия, выражают заинтересованность в добыче на Луне драгоценных минералов, существует необходимость в четких правилах и руководящих принципах для обеспечения ответственной и устойчивой практики.

Крайне важно, чтобы правительства взяли на себя ведущую роль в создании новых правил и протоколов для управления космосом. Саммит будущего ООН, запланированный на следующий год в Индонезии, мог бы послужить платформой для серьезных дискуссий и решений относительно будущего космоса. Ответственное управление в космосе должно уделять первоочередное внимание защите космического пространства и обеспечению равных выгод для всех наций и народов.

Голоса влиятельных деятелей космической отрасли, таких как Илон Маск и Джефф Безос, не должны быть единственной движущей силой процесса принятия решений. Необходимо учитывать интересы и убеждения различных коренных общин и народов. Приносить в жертву «космическую Грету» ради дебатов в социальных сетях — не выход. Вместо этого крайне важно, чтобы правительства проявили достаточно смелости и создали новые правила в космосе, которые уважают интересы и ценности всех заинтересованных сторон.

источники:

– Конкретные URL-адреса не указаны.