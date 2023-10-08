Новое исследование направлено на отслеживание и уменьшение количества космического мусора вокруг Луны

Недавнее исследование, проведенное Университетом Пердью, направлено на моделирование и отслеживание космического мусора вокруг Луны с целью разработки стратегий смягчения последствий. С увеличением количества военных, коммерческих и научных запусков, а также снижением стоимости запусков кубсатов, космический мусор становится растущей проблемой как на низкой околоземной орбите, так и на орбите Луны.

Исследование, возглавляемое Кэролин Фру, предлагает использовать «геометрию четырех тел» для моделирования эволюции орбит с течением времени и распределения средств отслеживания по основным областям вблизи Луны. В настоящее время имеется ограниченное наблюдение и информация об объектах мусора в окололунном пространстве, регионе между Землей и Луной. Отсутствие информации создает проблему для будущих лунных миссий с точки зрения отслеживания и предотвращения обломков.

Недавние события подчеркнули растущую занятость вокруг Луны. Крушение ракеты-носителя на обратной стороне Луны в начале 2022 года продемонстрировало необходимость улучшения отслеживания и мониторинга космических объектов. Кроме того, лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА недавно был обнаружен прибором ShadowCam корейского орбитального аппарата Pathfinder Lunar Orbiter во время близкого пролета.

Фрю объясняет, что геометрия четырех тел становится актуальной при рассмотрении гравитационного воздействия Земли, Луны и Солнца. Взаимодействие между этими телами влияет на орбиты объектов окололунного пространства. Работа Фрю включает в себя использование кривых блеска для прогнозирования событий распада спутников и оценку вариантов электрооптического наблюдения за окололунной сферой.

В целом, поскольку в ближайшие годы Луна и окололунное пространство станут более загружены лунными миссиями и другой деятельностью, крайне важно отслеживать и уменьшать космический мусор, чтобы обеспечить безопасность и успех этих миссий.

источники:

– Исследование Кэролин Фру в Университете Пердью.

– НАСА – Удар ракеты-носителя Аполлона-16