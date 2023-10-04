Исследование подтверждает, что внутреннее ядро ​​Луны твердое, похожее на железо

Недавнее исследование, проведенное группой исследователей, окончательно определило, что внутреннее ядро ​​Луны твердое и имеет плотность, близкую к плотности железа. Это открытие кладет конец давним спорам среди ученых о состоянии внутреннего ядра Луны и способствует лучшему пониманию истории Луны и Солнечной системы.

Используя сейсмические данные, команда проанализировала внутренний состав Луны и обнаружила, что акустические волны, создаваемые землетрясениями, могут дать ценную информацию о ее внутренней структуре. Однако разрешение сейсмических данных, собранных во время миссии «Аполлон», оказалось недостаточным для точного определения состояния внутреннего ядра. Существующие модели предполагали возможность существования как твердого внутреннего ядра, так и полностью жидкого ядра.

Чтобы разрешить спор, исследователи собрали данные космических миссий и экспериментов по лазерной локации Луны, чтобы построить исчерпывающий профиль характеристик Луны. Они провели моделирование с различными типами кернов, чтобы определить наилучшее соответствие данным наблюдений.

Исследование сделало несколько важных открытий. Во-первых, модели, которые близко соответствовали известным свойствам Луны, указывали на активный переворот в ее мантии. Эта деятельность предполагает движение более плотного материала к центру, в то время как менее плотный материал поднимается вверх, что объясняет присутствие определенных элементов в вулканических регионах.

Кроме того, команда обнаружила, что ядро ​​Луны напоминает ядро ​​Земли и имеет внешний слой жидкости и твердое внутреннее ядро. Согласно их моделированию, внешнее ядро ​​имеет радиус примерно 362 километра (225 миль), а внутреннее ядро ​​— около 258 километров (160 миль), что составляет около 15 процентов от общего радиуса Луны. Было обнаружено, что плотность внутреннего ядра составляет около 7,822 килограммов на кубический метр, что соответствует плотности железа.

Интересно, что предыдущее исследование, проведенное в 2011 году под руководством ученого-планетолога НАСА Маршалл Рене Вебер, пришло к аналогичному выводу с использованием передовых сейсмологических методов. Команда обнаружила свидетельства существования твердого внутреннего ядра радиусом около 240 километров и плотностью около 8,000 килограммов на кубический метр.

Исследователи считают, что их результаты являются подтверждением более ранних результатов, что еще раз подтверждает существование земного ядра на Луне. Это открытие также имеет значение для понимания эволюции Луны, особенно в отношении ее магнитного поля, которое начало уменьшаться около 3.2 миллиарда лет назад.

Учитывая планы возвращения на Луну в ближайшем будущем, есть надежда на сейсмическую проверку этих выводов. Исследование, первоначально опубликованное в журнале Nature, дает ценную информацию о внутренней структуре Луны и ее роли в формировании ранней Солнечной системы.

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