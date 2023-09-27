Первое прямое наблюдение коллайдерных нейтрино: расширяем наше понимание Вселенной

Ученые достигли важной вехи в области физики элементарных частиц, обнаружив нейтрино, созданные в коллайдере частиц. Нейтрино, часто называемые «частицами-призраками», представляют собой неуловимые субатомные частицы, которые минимально взаимодействуют с материей и чрезвычайно распространены во Вселенной. Недавняя работа с использованием детектора FASERnu на Большом адронном коллайдере знаменует собой первое прямое наблюдение нейтрино коллайдера, что позволяет исследователям углубиться в их формирование, свойства и роль в эволюции Вселенной.

По распространенности во Вселенной нейтрино уступают только фотонам. Несмотря на свою огромную численность, они не имеют электрического заряда, имеют незначительную массу и ограниченное взаимодействие с другими частицами. Эти неуловимые свойства принесли им репутацию частиц-призраков. Нейтрино генерируются в результате высокоэнергетических событий, таких как ядерный синтез звезд и взрывы сверхновых, в некоторой степени влияя на гравитацию Вселенной.

Хотя нейтрино редко взаимодействуют с материей, детекторы нейтрино, расположенные глубоко под землей, могут улавливать слабые вспышки света, возникающие при столкновении космического нейтрино с другой частицей. Однако взаимодействие нейтрино, образующихся в коллайдерах частиц, остается относительно неисследованным из-за высоких энергий.

Детектор FASERnu, состоящий из вольфрамовых пластин и слоев эмульсионной пленки, был специально разработан для улавливания нейтрино, образующихся в результате столкновений частиц на БАК. Когда нейтрино сталкиваются с ядрами вольфрамовых пластин, образуются частицы, оставляющие следы в слоях эмульсии для анализа.

Значение этого исследования заключается в том, что нейтрино высоких энергий могут дать представление о глубоком космосе и астрофизике элементарных частиц. Анализ данных командой FASER продолжается, и третий запуск БАКа, который, как ожидается, продлится до 2026 года, вероятно, обнаружит еще много обнаружений нейтрино.

Успешное наблюдение нейтрино на БАКе открывает новые возможности для изучения полного физического потенциала коллайдера. Ожидается около 10,000 XNUMX нейтринных взаимодействий во время этого запуска, и исследователи лишь прикоснулись к поверхности того, что может предложить детектор FASERnu в расширении нашего понимания Вселенной.

источники:

— Исходная статья

– Опубликованные статьи: [источник1], [источник2]