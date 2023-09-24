Обработка данных миссии «Чандраян-3»: надежда на новые открытия

Индийская миссия «Чандраян-3», возможно, не достигла своей основной цели — успешной посадки спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Прагьян» на южном полюсе Луны. Однако, по словам бывшего председателя Исро К. Сивана, надежда на новые научные открытия все еще есть, поскольку значительный объем данных еще предстоит обработать.

В то время как посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагян» выполнили свои задачи миссии в течение 14 земных дней (что эквивалентно одной лунной ночи) на Луне, Исро прилагает усилия, чтобы установить с ними контакт после того, как Солнце снова взойдет. Сиван подчеркивает важность полученных на данный момент данных, заявляя, что анализ еще не завершен и ученые, вероятно, найдут новые идеи.

Ранее исследователи из американского университета, изучающие данные миссии «Чандраян-1», обнаружили, что высокоэнергетические электроны в плазменном слое Земли влияют на процессы выветривания на поверхности Луны и потенциально способствуют образованию воды. Это открытие демонстрирует потенциал для дальнейших научных прорывов на основе данных, собранных с помощью полезной нагрузки на борту спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Прагян».

Исро пытался связаться с посадочным модулем и марсоходом, чтобы определить состояние их пробуждения, но никаких сигналов до сих пор получено не было. Однако Исро по-прежнему привержен принципу прозрачности и заявил, что все данные миссии «Чандраян-3» будут обнародованы.

Установление контакта с посадочным модулем и марсоходом в настоящее время затруднено из-за потенциальных проблем со связью, вызванных экстремально низкими температурами на южном полюсе Луны. Источники Isro предполагают, что надежда на восстановление связи невелика.

Несмотря на то, что своей основной цели Сиван не достиг, он подчеркивает положительный результат «эксперимента по взлету» Исро незадолго до лунной ночи, который продемонстрировал возможность взлета с Луны для будущих миссий по возвращению.

В заключение, хотя миссия «Чандраян-3», возможно, столкнулась с неудачами, огромный объем собранных данных таит в себе потенциал для новых научных открытий, которые могли бы расширить наше понимание состава и истории Луны.

источники:

- Времена Индии