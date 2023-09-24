OSIRIS-REx НАСА успешно доставил образец астероида на орбиту Земли

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx завершил свою семилетнюю миссию по извлечению образца с астероида и успешно доставил свой груз на орбиту Земли. Капсула приземлилась на испытательно-тренировочном полигоне штата Юта, преодолев около 3.86 миллиарда миль. Эта миссия, первая в своем роде для Соединенных Штатов, направлена ​​на предоставление ценной информации о формировании нашей солнечной системы.

Миссия OSIRIS-REx началась в 2016 году, когда космический корабль был развернут для сбора материала с астероида Бенну. После достижения Бенну в 2018 году образец был извлечен в 2020 году, а долгое путешествие обратно на Землю началось в 2021 году. Первозданный материал, собранный с поверхности астероида, даст ученым беспрецедентную возможность увидеть ранние этапы формирования Солнечной системы, которые произошли. около 4.5 миллиардов лет назад.

Майкл Дейли, ведущий научный сотрудник лазерного высотомера OSIRIS-REx (OLA) из Йоркского университета, выразил свое волнение по поводу успеха миссии. Он выделил проблемы, с которыми столкнулась команда на протяжении многих лет, предшествовавших этому моменту, и подчеркнул, что они надеются на получение успешного образца для дальнейшего исследования в лабораториях.

Капсула с образцами груза была отправлена ​​на орбиту Земли с расстояния примерно 68,000 XNUMX миль. Навигационная группа НАСА сыграла решающую роль в обеспечении безопасной посадки капсулы, постоянно уточняя прогнозы траектории, чтобы уменьшить неопределенность. Их опыт в планировании траекторий и их преданность успеху миссии сыграли важную роль.

Успешная доставка образца астероида знаменует собой важную веху для НАСА и дает ученым невероятную возможность разгадать тайны ранней истории нашей Солнечной системы. Это достижение представляет собой новый этап в освоении космоса и закладывает основу для дальнейших открытий и достижений в нашем понимании Вселенной.

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– НАСА (@NASA) 24 сентября 2023 г.