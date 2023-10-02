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Наука

Черная дыра M87: новые данные подтверждают вращение посредством прецессии

ByВики Ставропулу

Октябрь 2, 2023
Черная дыра M87: новые данные подтверждают вращение посредством прецессии

Сверхмассивная черная дыра, расположенная на расстоянии 55 миллионов световых лет в галактике, известной как M87, была предметом большого интереса астрономов. Имея массу, эквивалентную 6.5 миллиардам Солнц, эта мощно активная черная дыра прославилась в 2019 году как первая черная дыра, изображение которой удалось получить напрямую. На изображении, полученном телескопом Event Horizon, виден ореол света вокруг черной дыры, искаженный ее огромной гравитацией.

Одна сторона гало казалась ярче другой, что свидетельствовало о вращении или вращении согласно общей теории относительности Эйнштейна. Однако, чтобы подтвердить вращение черной дыры независимо от этого предположения, ученые обратили свое внимание на явление, называемое прецессией.

Прецессия — это вращательный эффект, наблюдаемый в различных вращающихся телах, таких как волчки и даже Земля. Это происходит, когда ось вращения объекта медленно смещается из-за внешних гравитационных сил. Команда, проводившая недавнее исследование, изучила радиоданные за более чем 17 лет о струях черной дыры, которые исходят от ее полюсов вращения со скоростью, близкой к световой.

Анализируя изменения ориентации струй с течением времени, исследователи обнаружили доказательства прецессии. Показано, что ось вращения черной дыры прецессирует в диапазоне примерно 10 градусов, совершая цикл каждые 8–10 лет. Этот прямой эффект вращения подтверждает, что черная дыра M87 действительно вращается.

Хотя это открытие укрепляет понимание динамики черной дыры, оно поднимает вопрос о том, что заставляет черную дыру прецессировать. В отличие от таких тел, как Земля, которые испытывают прецессию из-за гравитационного притяжения другого массивного тела, такого как Луна, у черной дыры M87 нет близлежащего объекта сопоставимой массы.

Исследователи предполагают, что здесь может иметь место эффект Лензе-Тирринга, также известный как перетаскивание кадра. Согласно общей теории относительности, вращающаяся масса скручивает вокруг себя ткань пространства-времени, влияя на орбиты окружающих объектов. В случае черных дыр этот эффект может быть особенно сильным. Аккреционный диск материи, окружающий черную дыру, может слегка искривиться, создавая крутящий момент при поглощении черной дырой и вызывая ее прецессию.

Предоставляя надежные данные о динамическом поведении черной дыры, это исследование позволяет ученым сравнивать вычислительные модели с наблюдениями. Более глубокое понимание взаимодействия черных дыр с окружающей средой не только проливает свет на эти загадочные космические объекты, но и расширяет наши знания о галактиках, в которых они обитают.

Источники:

Цуй, Южу и др. «Прецессирующее реактивное сопло, соединяющееся с вращающейся черной дырой в M87». Природа 621.7980 (2023): 711-715.

By Вики Ставропулу

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