Бен Ламм стремится вернуть к жизни вымерших существ

Бен Ламм, соучредитель Colossal Biosciences, поставил цель вернуть вымершие виды к жизни в течение следующих пяти лет. Ламм и его команда в сотрудничестве с гарвардским генетиком Джорджем Черчем сосредоточили свои усилия на воскрешении таких существ, как шерстистый мамонт, тасманский тигр и птица додо.

Процесс воскрешения вымершего животного включает в себя редактирование ДНК его ближайшего живого родственника, чтобы она соответствовала геному вымершего животного. Для шерстистого мамонта это означает использование ДНК азиатского слона, с которым мамонты тесно связаны. Внося целенаправленные изменения в геном слона, команда надеется создать эмбрион, который можно будет выносить с помощью живой суррогатной матери, что приведет к рождению первого вымершего животного.

Конечная цель — выпустить этих воскресших животных в их естественную среду обитания, способствуя восстановлению экосистем и потенциально смягчая изменение климата. Ключевые виды, такие как шерстистый мамонт, оказывают значительное влияние на окружающую среду, и их реинтродукция может оказать положительное влияние на их экосистемы.

Хотя идея возвращения к жизни вымерших животных является спорной, многие учёные полагают, что она может иметь большие преимущества, такие как восстановление экосистем и замедление изменения климата. Например, реинтродукция волков в Йеллоустонский национальный парк привела к значительным изменениям в ландшафте и оказала положительное влияние на эрозию почвы.

Однако следует учитывать этические соображения. Люди исторически эксплуатировали мамонтов и охотились на них, даже спустя тысячи лет после их исчезновения. Некоторые утверждают, что, учитывая остроту климатического кризиса, даже амбициозные проекты с низкой вероятностью успеха могут быть оправданы.

источники:

- Защелка: «Предприниматель Бен Ламм о возвращении к жизни вымерших животных»

– Гетти Изображения

Определения:

– Воскрешение: процесс возвращения к жизни вымерших видов посредством генной инженерии и передовых технологий.

– Геном: Полный набор генов или генетического материала, присутствующего в клетке или организме.

– Ключевой вид: вид, который оказывает непропорциональное воздействие на окружающую среду и играет решающую роль в поддержании структуры и функционирования экосистемы.

– Экосистема: сообщество живых организмов вместе с их физической средой, взаимодействующих как система.

– Воскресить: вернуть к жизни или оживить что-то мертвое или вымершее.