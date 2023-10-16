Инженерные живые материалы: создание устойчивых и адаптивных строительных материалов

Созданные живые материалы, также известные как активные и отзывчивые материалы, открывают потенциал для устойчивых и универсальных решений. Эти материалы представляют собой каркас, наполненный или построенный живыми клетками, которые могут реагировать на раздражители, поддерживать себя, регулировать или даже исцеляться. Клетки, используемые в этих материалах, могут быть легко выращиваемыми типами, такими как дрожжи, грибы и некоторые бактериальные штаммы. Однако для того, чтобы эти материалы процветали в искусственно созданной среде, они должны быть способны эффективно функционировать с точки зрения роста и реакции.

Одним из интересных применений инженерных живых материалов является разработка экологически чистых строительных материалов. Живые клетки можно использовать для ремонта поврежденных фасадов зданий или тротуаров, врастая в пространство и заполняя его. Кроме того, они могут исправить обесцвечивание зданий без необходимости ручного труда или покраски. Однако согласование температуры роста бактерий, используемых в этих материалах, с естественными колебаниями температуры может оказаться непростой задачей.

Чтобы решить эту проблему, команда из Калифорнийского технологического института под руководством Майкла Шапиро и Джулии Корнфилд разработала материал на основе бактерий, который может стратегически использовать солнечный свет для регулирования температуры. Это позволяет материалу поддерживать выработку белка и рост клеток даже при воздействии изменений температуры, выходящих за пределы оптимального для бактерий диапазона. Применение инженерных живых материалов в качестве строительных материалов имеет большой потенциал для различных наружных условий: от городов до сельских деревень и индивидуальных домов.

Сконструированные живые материалы — это материалы, обладающие живыми свойствами, состоящие либо из клеток внутри синтетического материала, либо полностью из клеток и полимеров. Эти материалы являются относительно новыми, и за последнее десятилетие интерес к использованию сконструированных ячеек для материалов значительно возрос. Возможность контролировать рост материала с помощью инженерных технологий открывает потрясающие возможности, такие как возможности самовосстановления и потенциал масштабируемого роста.

Что касается используемых организмов, команда в первую очередь работает с бактериями, в частности с кишечной палочкой и B. subtilis, поскольку эти бактерии доказали свою безопасность и хорошие отношения с людьми. Тем не менее, среди специалистов по созданию живых материалов также существует интерес к изучению использования грибов, таких как дрожжи и грибы, из-за их быстрого роста и сильных структурных свойств.

Процесс создания инженерных живых материалов включает культивирование небольшого количества клеток в жидких средах, таких как кишечная палочка, которая быстро размножается. Затем клетки посредством фильтрации осаждаются на тонкую поликарбонатную мембрану, что обеспечивает дальнейший рост и развитие. Хотя этот процесс был успешным с бактериями, использование человеческих клеток представляет дополнительные проблемы.

В заключение, инженерные живые материалы открывают захватывающие возможности для создания устойчивых и отзывчивых строительных материалов. Возможность использовать свойства живых клеток открывает новые возможности для создания материалов, обладающих уникальными возможностями, такими как самовосстановление и масштабируемый рост. Хотя эта область все еще находится на стадии проверки концепции, потенциальные возможности применения варьируются от городской среды до сельской местности, обеспечивая инновационные решения различных проблем.