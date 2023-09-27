Профессор Университета Калгари изучит образец астероида

Профессор Университета Калгари, доктор Алан Хильдебранд, получит возможность изучить образец астероида, который, как надеется НАСА, даст новое понимание формирования Солнечной системы. Доктор Хильдебранд вместе с четырьмя другими канадскими исследователями будет частью команды Канадского космического агентства, ответственной за анализ образца с астероида Бенну, возраст которого оценивается в 4.5 миллиарда лет.

Это исследование является частью миссии НАСА OSIRIS-REx стоимостью 1 миллиард долларов, целью которой является извлечение образца астероида из космического пространства и возвращение его на Землю. Доктор Хильдебранд участвует в миссии с 2009 года и выразил радость по поводу того, что долгожданный образец астероида наконец прибыл на Землю.

Бенну был выбран для миссии из-за его близости, размера, возраста и степени сохранности. Его уникальный состав, богатый углеродом, выделяет его среди других космических камней. Большинство астероидов аналогичного состава сгорают при входе в атмосферу Земли, что делает образец Бенну особенно интересным для изучения. Доктор Хильдебранд стремится понять, чем этот камень отличается от других и почему.

Вкладом Канады в миссию НАСА стал лазерный высотомер OSIRIS-REx (OLA), разработанный Канадским космическим агентством. OLA сыграло решающую роль в определении идеального места на астероиде для извлечения образцов. Пройдя примерно 6.2 миллиарда километров, космический корабль вернулся на Землю, а капсула с образцом астероида была сброшена в пустыню штата Юта. Капсула в настоящее время находится на хранении в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, а затем будет передана международным сотрудникам, включая Канаду.

Источник: Университет Калгари, НАСА, Канадское космическое агентство.