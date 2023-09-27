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Профессор Университета Калгари изучит образец астероида

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Профессор Университета Калгари изучит образец астероида

Профессор Университета Калгари, доктор Алан Хильдебранд, получит возможность изучить образец астероида, который, как надеется НАСА, даст новое понимание формирования Солнечной системы. Доктор Хильдебранд вместе с четырьмя другими канадскими исследователями будет частью команды Канадского космического агентства, ответственной за анализ образца с астероида Бенну, возраст которого оценивается в 4.5 миллиарда лет.

Это исследование является частью миссии НАСА OSIRIS-REx стоимостью 1 миллиард долларов, целью которой является извлечение образца астероида из космического пространства и возвращение его на Землю. Доктор Хильдебранд участвует в миссии с 2009 года и выразил радость по поводу того, что долгожданный образец астероида наконец прибыл на Землю.

Бенну был выбран для миссии из-за его близости, размера, возраста и степени сохранности. Его уникальный состав, богатый углеродом, выделяет его среди других космических камней. Большинство астероидов аналогичного состава сгорают при входе в атмосферу Земли, что делает образец Бенну особенно интересным для изучения. Доктор Хильдебранд стремится понять, чем этот камень отличается от других и почему.

Вкладом Канады в миссию НАСА стал лазерный высотомер OSIRIS-REx (OLA), разработанный Канадским космическим агентством. OLA сыграло решающую роль в определении идеального места на астероиде для извлечения образцов. Пройдя примерно 6.2 миллиарда километров, космический корабль вернулся на Землю, а капсула с образцом астероида была сброшена в пустыню штата Юта. Капсула в настоящее время находится на хранении в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, а затем будет передана международным сотрудникам, включая Канаду.

Источник: Университет Калгари, НАСА, Канадское космическое агентство.

By Мамфо Брешиа

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