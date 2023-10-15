Наблюдатели за небом собираются наблюдать за кольцевым солнечным затмением в Эдмонтоне

В субботу утром сотни наблюдателей за небом собрались в парке Коронации и Telus World of Science Edmonton (TWOSE), чтобы стать свидетелями кольцевого солнечного затмения, также известного как «огненное кольцо». Затмение было видно по всей Америке, но люди в некоторых частях Соединенных Штатов имели возможность наблюдать явление огненного кольца.

Во время кольцевого солнечного затмения диск Луны кажется немного меньше диска Солнца, в результате чего силуэт Луны окружает кольцо яркого света. К сожалению, в Эдмонтоне этого зрелища не удалось увидеть. Тем не менее, посетители были очарованы небесным событием.

Люди выстроились в очередь у обсерватории RASC возле научного центра, чтобы наблюдать затмение в телескоп с 9 утра до полудня. Многие выразили свое волнение, особенно дети, которые были поражены видом через окуляр. Цель таких мероприятий — привлечь общественность, разжечь любопытство и вызвать интерес к природным явлениям, таким как солнечные затмения.

Помимо кольцевого солнечного затмения, местным любителям астрономии есть, чего ожидать. Солнце становится более активным с повышенной активностью в виде солнечных пятен и активных областей. Эта повышенная активность приведет к впечатляющему зрелищу северного сияния. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается несколько метеорных потоков, в том числе метеорный поток Ориониды 21 и 22 октября и поток Геминид 14 декабря.

Хотя в Эдмонтоне не будет другого кольцевого солнечного затмения в течение примерно 20 лет, полное солнечное затмение ожидается в апреле, хотя оно будет видно только в восточной Канаде. Следующее полное солнечное затмение, которое затронет Эдмонтон и большую часть Альберты, произойдет 22 августа 2044 года.

В заключение, хотя огненное кольцо не было видно в Эдмонтоне, кольцевое солнечное затмение вызвало чувство удивления и признательности за мир природы. Наблюдатели за небом с нетерпением ждут будущих небесных событий, таких как северное сияние и метеоритные дожди, а также предстоящего полного солнечного затмения на востоке Канады.

источники:

– Новости CTV Эдмонтон

– ДВА Планетария и Космические науки

Определения:

– Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, который происходит, когда Луна находится далеко от Земли и не полностью закрывает Солнце, оставляя по краям кольцо яркого света.

– Огненное кольцо: яркая область вокруг силуэта Луны во время кольцевого солнечного затмения.

– Северное сияние: также известное как Северное сияние, естественное световое явление в полярных регионах Земли, вызванное взаимодействием солнечного ветра и магнитосферы.