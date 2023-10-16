CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Бразильский серфер Итало Феррейра сделал захватывающее фото во время кольцевого солнечного затмения

ByВики Ставропулу

Октябрь 16, 2023
Бразильский серфер Итало Феррейра сделал захватывающее фото во время кольцевого солнечного затмения

Итало Феррейра, известный бразильский серфер, сделал потрясающую фотографию во время редкого кольцевого солнечного затмения в Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия. Фотография, сделанная Марсело Мараньи, демонстрирует завораживающий эффект огненного кольца, созданного во время затмения.

Успех этого проекта требовал точного выбора времени и позиционирования. Феррейре пришлось тщательно выровняться, чтобы гарантировать, что Луна расположена точно между Землей и Солнцем. Мараньи, стоявший на расстоянии одного километра, использовал для захвата изображения специализированные инструменты, в том числе рации для связи, защитные очки и зеркала, чтобы исключить любое теневое воздействие на спортсмена.

Мараньи посвятил несколько месяцев планированию и подготовке, чтобы запечатлеть этот уникальный момент. Он посетил несколько локаций, провел репетиции и произвел расчеты, чтобы найти идеальную позицию для Феррейры. Фотограф охарактеризовал этот проект как одну из самых сложных и сложных работ в своей карьере.

Феррейра, известный своими достижениями в серфинге, выразил восторг по поводу уникального опыта. Он подчеркнул важность этого момента, поскольку он напомнил ему о его завоевании золотой медали на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Фотография была сделана всего за одну попытку, за короткое пятисекундное окно.

Кольцевое затмение в Бразилии произошло 14 октября 2023 года, начавшись в 3:6 по местному времени и закончившись закатом около 4:40. Огненное кольцо образовалось около XNUMX:XNUMX и длилось недолго. Хотя затмение было видно во многих штатах Бразилии, Риу-Гранди-ду-Норти имел честь стать свидетелем этого явления во всем его великолепии.

Эта необычная фотография является данью уважения преданности Феррейры проекту и поддержке, оказанной Риу-Гранди-ду-Норти. Он демонстрирует красоту и чудо природного явления и подчеркивает талант и мастерство серфера и фотографа.

источники:
– Исходная статья: [источник]
– Источник изображения: [источник изображения]
– Источник видео:

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Расширяющаяся Вселенная: раскрыта круговая карта

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Важность биосигнатур в палеобиологии

Октябрь 17, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Циклическое озеленение Сахары: понимание климата и расселения животных

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Расширяющаяся Вселенная: раскрыта круговая карта

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Важность биосигнатур в палеобиологии

Октябрь 17, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Циклическое озеленение Сахары: понимание климата и расселения животных

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Тайна и важность астероидов

Октябрь 17, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев