Бразильский серфер Итало Феррейра сделал захватывающее фото во время кольцевого солнечного затмения

Итало Феррейра, известный бразильский серфер, сделал потрясающую фотографию во время редкого кольцевого солнечного затмения в Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия. Фотография, сделанная Марсело Мараньи, демонстрирует завораживающий эффект огненного кольца, созданного во время затмения.

Успех этого проекта требовал точного выбора времени и позиционирования. Феррейре пришлось тщательно выровняться, чтобы гарантировать, что Луна расположена точно между Землей и Солнцем. Мараньи, стоявший на расстоянии одного километра, использовал для захвата изображения специализированные инструменты, в том числе рации для связи, защитные очки и зеркала, чтобы исключить любое теневое воздействие на спортсмена.

Мараньи посвятил несколько месяцев планированию и подготовке, чтобы запечатлеть этот уникальный момент. Он посетил несколько локаций, провел репетиции и произвел расчеты, чтобы найти идеальную позицию для Феррейры. Фотограф охарактеризовал этот проект как одну из самых сложных и сложных работ в своей карьере.

Феррейра, известный своими достижениями в серфинге, выразил восторг по поводу уникального опыта. Он подчеркнул важность этого момента, поскольку он напомнил ему о его завоевании золотой медали на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Фотография была сделана всего за одну попытку, за короткое пятисекундное окно.

Кольцевое затмение в Бразилии произошло 14 октября 2023 года, начавшись в 3:6 по местному времени и закончившись закатом около 4:40. Огненное кольцо образовалось около XNUMX:XNUMX и длилось недолго. Хотя затмение было видно во многих штатах Бразилии, Риу-Гранди-ду-Норти имел честь стать свидетелем этого явления во всем его великолепии.

Эта необычная фотография является данью уважения преданности Феррейры проекту и поддержке, оказанной Риу-Гранди-ду-Норти. Он демонстрирует красоту и чудо природного явления и подчеркивает талант и мастерство серфера и фотографа.

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