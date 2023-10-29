Исследование будущего космических станций: эволюция за пределами Международной космической станции

Международная космическая станция (МКС) приближается к важной вехе – своему 25-летнему юбилею на орбите нашей планеты. На протяжении многих лет МКС служила временным домом для сотен астронавтов и проводила множество экспериментов, начиная от изучения воздействия невесомости на живые существа и заканчивая исследованием темной материи и озонового слоя Земли. Однако дни станции сочтены. Из-за утечек воздуха, отказов двигателей и других неполадок, от которых страдает стареющий космический корабль, НАСА приняло решение закрыть МКС в 2031 году.

Но что мы узнали от МКС и стоила ли она инвестиций в 120 миллиардов фунтов стерлингов? Многие ученые утверждают, что ценные знания, полученные в результате жизни и работы в невесомости, оправдывают огромные затраты. Эти знания окажутся важными, когда человечество снова отправится на Луну и будет готовиться к длительным путешествиям на Марс и за его пределы. МКС продемонстрировала, что люди могут процветать в космическом пространстве, и это важный урок для наших будущих исследований.

С другой стороны, критики утверждают, что средства, выделенные на МКС, можно было бы лучше потратить на альтернативные проекты. США пришлось выбирать между МКС и предложенным ускорителем частиц в 1990-х годах, в конечном итоге выбрав космическую станцию ​​по политическим причинам. Это решение предоставило Европе свободу в разработке Большого адронного коллайдера (БАК), который с тех пор принес множество научных прорывов. Имея это в виду, некоторые утверждают, что роботизированные исследования становятся все более эффективными, что делает присутствие человека в космосе менее необходимым для научных исследований.

Хотя МКС готовится к закрытию, космические станции не исчезают с ночного неба. Несколько стран, в том числе США, Европа, Япония, Канада, Индия и Китай, имеют планы по созданию новых орбитальных лабораторий. Срок службы китайской станции Тяньгун, уже работающей, превысит срок службы МКС. Кроме того, США в сотрудничестве с другими странами планируют построить «Ворота», меньшую космическую станцию, которая будет вращаться вокруг Луны. Gateway будет служить исследовательской базой и позволит проводить исследования и, в конечном итоге, обеспечивать постоянное присутствие экипажа на поверхности Луны.

Ожидается, что появление частных компаний, таких как Axiom, произведет революцию на рынке космических станций. Целью Axiom является добавление к МКС четырех новых сред обитания, в которых будут размещены спонсируемые астронавты, которые будут проводить исследования и научную работу в космосе. Эти среды обитания будут запущены с помощью частных ракет и в конечном итоге отделятся от них как единая новая космическая станция до того, как МКС будет снята с орбиты.

Прощаясь с МКС, мы вступаем в новую эру освоения космоса. Частные предприятия и международное сотрудничество будут определять будущее космических станций, позволяя нам раскрыть тайны Вселенной и проложить путь для дальнейшего путешествия человечества за пределы Земли.

FAQ

1. Каковы основные выводы МКС?

МКС предоставила ценную информацию о жизни и работе в невесомости. Оно показало, что люди могут адаптироваться и процветать в космосе, что имеет решающее значение для будущих долгосрочных миссий и расселения на других небесных телах.

2. Можно ли было бы лучше использовать средства, вложенные в МКС, в другом месте?

Критики утверждают, что альтернативные проекты, такие как предлагаемый ускоритель частиц, могли бы быть более экономически эффективными и продуктивными с научной точки зрения. Однако сторонники подчеркивают уникальные знания, полученные на МКС, и их важность для будущего освоения космоса.

3. Каково будущее космических станций?

Несколько стран, в том числе США, Европа, Япония, Канада, Индия и Китай, имеют планы по созданию новых космических станций. Эти станции будут служить исследовательскими базами, способствовать исследованию Луны и способствовать созданию постоянных аванпостов с экипажем на Луне и за ее пределами.

4. Как частные компании будут формировать рынок космических станций?

Частные компании, такие как Axiom, выходят на рынок космических станций, добавляя новые среды обитания и предлагая спонсируемым астронавтам возможности проводить исследования в космосе. Эти компании стремятся произвести революцию в освоении космоса и открыть новые возможности для научного прогресса.