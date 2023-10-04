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Национальная лаборатория Международной космической станции (МКС) стремится развивать тканевую инженерию и биопроизводство

ByГабриэль Бота

Октябрь 4, 2023
Национальная лаборатория Международной космической станции (МКС) стремится развивать тканевую инженерию и биопроизводство

Национальная лаборатория Международной космической станции (МКС) объявила о новой исследовательской возможности использования уникальной среды МКС для развития тканевой инженерии и биопроизводства. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать космическое производство и производственную деятельность, которая может принести пользу наземным применениям в регенеративной медицине. Финансирование будет предоставлено для поддержки затрат на проект, оборудования, интеграции и распределения полетов для орбитальной лаборатории для нескольких проектов, выбранных в рамках этого объявления об исследовании.

Национальная лаборатория МКС стремится реализовать новые бизнес-модели на низкой околоземной орбите (НОО) посредством космического производства и производства. НАСА и Национальная лаборатория МКС уделили приоритетное внимание использованию космической станции для этих целей, и это объявление об исследовании соответствует их стремлению расширить возможности в этой области.

Разыскиваются предложения в области регенеративной медицины, биопроизводства и связанных с ними технологий, которые могут использовать уникальные условия, существующие на космической станции. В частности, Национальная лаборатория МКС заинтересована в исследованиях, которые используют преимущества исследований стволовых клеток в условиях микрогравитации для терапевтического применения на Земле, демонстрируют системы органоидных или многоклеточных культур для моделирования заболеваний человека для тестирования терапевтических средств, а также разрабатывают или используют существующие системы на космической станции. для производства тканей или других биосовместимых материалов для регенеративной медицины.

Примером потенциала этого исследования является недавняя успешная биопечать полного человеческого мениска в космосе, выполненная Redwire Space с использованием их обновленного комплекса BioFabrication Facility. Среда микрогравитации позволяет деликатным тканям созревать и укрепляться, не разрушаясь под собственным весом, что делает ее многообещающей платформой для биопроизводства. Это достижение приближает нас к возможности печати тканей и органов в космосе для пациентов на Земле и будущих космических путешественников.

В рамках другой предстоящей миссии на МКС будут отправлены модели нервных органоидов, чтобы лучше понять механизмы нейродегенеративных заболеваний человека, таких как болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. Изучая эти заболевания в условиях микрогравитации, где их возникновение и прогрессирование ускоряются, исследователи надеются ускорить открытие биомаркеров, улучшить диагностику и ускорить открытие и разработку лекарств для лечения нейродегенеративных заболеваний.

Результаты этих исследований не только улучшат уход за пациентами на Земле, но также будут способствовать созданию прочной и устойчивой экономики на низкой околоземной орбите.

Это объявление об исследовании следует за двухэтапным процессом подачи заявки. Первый этап, «Краткое описание концепции», должен быть завершен 20 ноября 2023 г., и только утвержденным концепциям будет предложено подать полное предложение. Более подробную информацию об объявлении исследования и предстоящем вебинаре можно найти на сайте Национальной лаборатории МКС.

Чтобы узнать больше о Национальной лаборатории Международной космической станции (МКС) и науке, которую она спонсирует, посетите их веб-сайт.

источники:
– Национальная лаборатория Международной космической станции

By Габриэль Бота

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