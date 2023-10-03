Экипаж 70-й экспедиции начинает первую полную неделю в космосе

Экипаж 70-й экспедиции Международной космической станции начал свою первую полную неделю вместе после того, как на прошлой неделе попрощался с экипажем, проработавшим дольше всех. Семь членов экипажа начали свою неделю с исследований человека и экспериментов по космической физике, обслуживания скафандров и обслуживания систем жизнеобеспечения.

Одна из членов экипажа, бортинженер НАСА Жасмин Могбели, начала свой день с настройки ультразвуковой системы «Эхо» в лабораторном модуле «Колумбус» для исследования сосудистого старения. Могбели просканировала ее шею, ногу и сердце, чтобы помочь врачам понять влияние жизни в космосе на артерии члена экипажа. Она также работала над установкой системы освещения за пределами лабораторного модуля Кибо.

Другой член экипажа, бортинженер НАСА Лорал О'Хара, проводил проверку зрения астронавта JAXA Сатоши Фурукавы, чтобы изучить влияние невесомости на зрение и оптическое здоровье в космосе.

Что касается технического обслуживания и подготовки, О'Хара и астронавт ЕКА Андреас Могенсен обслуживали скафандры в шлюзовой камере Quest. Они очистили контуры охлаждения внутри скафандров и наполнили резервуары для воды, а также охлаждающую и вентиляционную одежду. Фурукава изучил процедуры оказания помощи астронавтам во время предстоящих выходов в открытый космос.

В области космической физики космонавт Олег Кононенко установил видеокамеру для эксперимента по физике плазмы в лаборатории Колумбуса. В этом эксперименте наблюдаются низкотемпературные газовые смеси и плазменные кристаллы для совершенствования методов исследования и конструкции космических аппаратов в условиях микрогравитации.

В целом экипаж 70-й экспедиции занят множеством задач: от медицинских исследований до работ по техническому обслуживанию. Они продолжают важную работу по научным исследованиям и космическим достижениям на борту Международной космической станции.

источники:

– Международная космическая станция: НАСА.

– НАСА: исследования и инновации

– ДЖАКСА: Японское агентство аэрокосмических исследований.

– Европейское космическое агентство: ЕКА

– Роскосмос: Российское космическое агентство.