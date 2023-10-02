Индийская миссия Aditya-L1 успешно преодолела расстояние в 9.2 лакха км в направлении точки Лагранжа Солнце-Земля

Космическое агентство Индии, Индийская организация космических исследований (ISRO), объявило, что миссия Адитья-L1, космическая солнечная обсерватория, успешно вышла за пределы сферы влияния Земли и на сегодняшний день преодолела расстояние более 9.2 лакхов километров. В настоящее время космический корабль находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1) Солнце-Земля, где он будет изучать солнечную атмосферу и солнечную активность.

ISRO отметила, что это достижение знаменует собой второй раз, когда они отправили космический корабль за пределы сферы влияния Земли, причем первым из них была миссия на орбитальном аппарате Марса. Кроме того, это пятый случай, когда ISRO успешно перевела космический корабль к другому небесному телу или месту в космосе, сделав это трижды к Луне и один раз к Марсу в прошлом.

Миссия Aditya-L1 была выведена на низкую околоземную орбиту (НОО) 2 сентября с помощью индийской ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle –XL (PSLV-XL). С тех пор орбита космического корабля постепенно поднималась четыре раза. Когда он продолжит движение к точке Лагранжа (L1) после выхода из гравитационной сферы влияния Земли, начнется фаза круиза. В конце концов, он будет выведен на большую гало-орбиту вокруг L1, где гравитационное притяжение Солнца и Земли будет равным, что позволит космическому кораблю оставаться неподвижным по отношению к обоим телам.

Ожидается, что путь от запуска до точки L1 займет около четырех месяцев и преодолеет расстояние около 1.5 миллиона км от Земли. Как только миссия Адитья-L1 достигнет пункта назначения, она предоставит ценную информацию о динамике Солнца, магнитных полях и солнечных вспышках, помогая научным исследованиям и расширяя наше понимание связи Солнца и Земли.

Определения:

– Адитья-L1: индийская космическая солнечная обсерватория, целью которой является изучение солнечной короны, солнечных излучений и межпланетного магнитного поля.

– Точка Лагранжа 1 (L1): точка в космосе, где гравитационные силы Солнца и Земли уравновешивают друг друга, что позволяет космическому кораблю сохранять относительно стабильное положение во время наблюдения за Солнцем.

– Индийская организация космических исследований (ISRO): Национальное космическое агентство Индии, ответственное за космическую программу страны.

источники:

– [Исходная статья](статья-источник)

– [Твиттер ISRO](isro-twitter)

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