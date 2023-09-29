Празднование Всемирной недели космоса 2023 года в Индии: исследование космоса и предпринимательство

Индийская организация космических исследований (ISRO) собирается провести в столице штата различные мероприятия по случаю Всемирной недели космоса (WSW) 2023 года. ВСВ, который ежегодно отмечается во всем мире с 4 по 10 октября, знаменует запуск первого искусственного спутника Земли и выполнение Договора по космосу. Тема WSW в этом году – «Космос и предпринимательство».

Чтобы привлечь студентов и общественность к деятельности, связанной с космосом, Космический центр Викрама Сарабхая (VSSC), Центр жидкостных двигательных систем (LPSC) и Отдел инерциальных систем ISRO (IISU) объединились, чтобы организовать мероприятия WSW в Индии. Одним из ярких моментов является межшкольная викторина штата Керала на тему «Космос», предварительный тур которой состоится онлайн 30 сентября, а финальные туры пройдут в VSSC 7 октября.

Разъяснительная работа с общественностью является ключевым компонентом празднования, и были запланированы различные мероприятия. 7 октября будет организована программа ознакомления граждан специально для жителей Кералы старше 55 лет. У участников будет возможность стать свидетелями громкого запуска ракеты, посетить музей космонавтики и пообщаться с учеными ISRO.

Кроме того, для студентов и общественности будет организован День открытых дверей, чтобы они могли изучить мир космической науки. Зондирующие ракеты класса Рохини будут запущены 6 и 7 октября в 11.45:XNUMX. Это даст участникам возможность вблизи увидеть мощь этих ракет.

Кроме того, ученые ISRO будут читать лекции по различным космическим темам на протяжении всей недели празднования. Целью этой информационно-пропагандистской деятельности является вдохновение и просвещение студенческого сообщества.

В рамках празднования VSSC, LPSC, IISU и Индийский институт космической науки и технологий (IIST) проведут однодневный семинар на тему «Космос и предпринимательство». На семинаре выступят приглашенные эксперты из ISRO, Индийского национального центра продвижения и авторизации космической деятельности (IN-SPACe), Космического парка Кералы и успешных стартапов.

Празднование Всемирной недели космоса 2023 года в Индии обещает стать захватывающим исследованием космоса и предпринимательства. Это мероприятие, ориентированное на студентов, общественность и даже начинающих предпринимателей, направлено на повышение интереса и участия в области космической науки.

источники:

– Всемирная неделя космоса: https://www.worldspaceweek.org/

– Индийская организация космических исследований (ISRO): https://www.isro.gov.in/

– Космический центр Викрама Сарабая (VSSC): https://www.vssc.gov.in/

– Центр жидкостных двигательных систем (LPSC): http://www.lpsc.gov.in/

– Отделение инерциальных систем ISRO (IISU): http://www.iisu.isac.gov.in/

– Индийский институт космической науки и технологий (IIST): https://www.iist.ac.in/