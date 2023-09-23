Индийская организация космических исследований (ISRO) в настоящее время предпринимает усилия по восстановлению контакта с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Чандраян-3». По данным ISRO, посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагян» находятся в безопасном состоянии и переведены в спящий режим уже почти месяц. Организация по-прежнему надеется на установление контакта с этими лунными аппаратами.

Chandrayaan-3 — это амбициозная миссия, предпринятая ISRO для исследования лунной поверхности, в частности южного полюса Луны. Посадочный модуль «Викрам» был спроектирован для мягкого приземления на лунную поверхность, а марсоход «Прагьян» предназначался для проведения научных экспериментов и анализа лунного грунта.

Текущие усилия ISRO направлены на то, чтобы вывести посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» из спящего режима. Установление связи с этими аппаратами стало бы значительным достижением, поскольку позволило бы ISRO продолжить свою миссию и собирать ценные научные данные с Луны.

Причину прерывания связи с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагян» организация не раскрыла. Однако они активно работают над исправлением ситуации и восстановлением контакта.

Поскольку ISRO продолжает свои усилия по установлению контакта с лунными аппаратами, научное сообщество и любители космоса с нетерпением ждут дальнейших обновлений. Успешное восстановление связи станет важной вехой в усилиях Индии по исследованию космоса и проложит путь для дальнейшего прогресса в исследованиях Луны.

источники:

- Видео «Хиндустан Таймс»