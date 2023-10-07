ISRO готовится к исследованию дальнего космоса: миссия Венера и миссия XPoSat

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к своим предстоящим проектам по исследованию дальнего космоса, уделяя особое внимание полетам на Венеру и спутнику рентгеновского поляриметра (XPoSat). Эти миссии последовали за успешной солнечной миссией Адитья-L1 и лунной миссией Чандраяан-3.

Председатель ISRO С. Соманат недавно объявил, что миссия на Венеру полностью подготовлена, и для этого амбициозного проекта разработана необходимая полезная нагрузка. Венера, которую часто называют близнецом Земли, представляет собой интригующие проблемы. Его атмосфера невероятно плотная, с атмосферным давлением в 100 раз выше земного и насыщена кислотными соединениями.

Понимание Венеры и Марса имеет решающее значение для изучения факторов, влияющих на обитаемость Земли. Исследование этих планет может дать ценную информацию об эволюции планетарных тел и помочь определить условия, которые делают планету пригодной или необитаемой.

ISRO планирует запустить свою миссию на Венеру в декабре 2024 года, воспользовавшись уникальной возможностью, возникающей в результате особого расположения Земли и Венеры. Такое выравнивание не повторится до 2031 года. Несколько стран, в том числе Европейское космическое агентство, Япония и НАСА, ранее уже осуществляли миссии на Венеру.

В дополнение к миссии на Венеру ISRO разрабатывает концепцию спутника рентгеновского поляриметра (XPoSat). Этот спутник, также известный как ExoWorlds, предназначен для наблюдения за экзосолнечными планетами, вращающимися вокруг далеких звезд. С более чем 5,000 известными экзопланетами, в том числе по меньшей мере 100 с атмосферой, существует огромная Вселенная, ожидающая исследования.

Заглядывая в будущее, планы ISRO включают миссию по высадке на Марс, хотя подробности в настоящее время скудны. ISRO предполагает не только исследование соседних с нами планет, но и возможность исследования поверхности Марса в ближайшие годы.

источники:

- Отчет Times of India

- Отчет Deccan Herald