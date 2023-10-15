Первая индийская солнечная миссия Aditya-L1 достигнет точки Лагранжа в январе

Руководитель Индийской организации по исследованию космического пространства и исследований (ISRO) С. Сомнатх объявил, что первая индийская солнечная миссия Aditya-L1, как ожидается, достигнет точки Лагранжа 1 (L1) к ​​середине января. Эта миссия имеет 110-дневное путешествие от Земли до места назначения. Сомнатх заявил, что космический корабль Адитья-L1 будет выведен в точку Лагранжа, также известную как гало-орбита, после достижения L1.

Миссия Адитья-L1 была запущена 2 сентября с космодрома Сатиш Дхаван в Шрихарикоте после успешной мягкой посадки Чандраяана-3 вблизи южного полюса Луны. Космический корабль несет семь различных полезных нагрузок, предназначенных для проведения комплексного исследования Солнца. Четыре из этих инструментов будут наблюдать солнечный свет, а остальные три будут измерять плазменные и магнитные поля.

Aditya-L1 будет выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа 1 (L1), которая расположена примерно в 1.5 миллионах километров от Земли в направлении Солнца. Предполагается, что космический корабль преодолеет это расстояние за четыре месяца.

Основная цель миссии Aditya-L1 — исследование внешней атмосферы Солнца, обширной газовой сферы. Эта миссия предоставит ценную информацию о поведении Солнца и поможет понять его влияние на земную и космическую погоду.

В своем заявлении руководитель ISRO С. Сомнатх также обсудил миссию Gaganyaan и упомянул, что миссия Test Vehicle-D1 запланирована на 21 октября. Проект Gaganyaan направлен на демонстрацию возможностей пилотируемого космического полета путем запуска экипажа из трех человек на орбиту на три года. дневная миссия и благополучное возвращение их на Землю.

У ISRO амбициозный график запусков на ближайшие месяцы: до января планируется запустить GSLV, SSLV, беспилотную миссию Gaganyaan и запуск PSLV.

источники:

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