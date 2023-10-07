Предстоящие миссии ISRO: Шукраян на Венеру и XPoSat

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к двум захватывающим предстоящим миссиям – Шукраян на Венеру и XPoSat. Эти миссии следуют за успешными миссиями «Чандраян-3» и «Адитья L-1», демонстрируя приверженность ISRO развитию космических исследований.

Миссия XPoSat

ISRO планирует запустить спутник рентгеновского поляриметра, также известный как XPoSat, в декабре этого года. У этого спутника уникальная цель – изучать яркие рентгеновские пульсары и звезды, приближающиеся к концу своего жизненного цикла. Собирая ценную информацию об этих астрономических явлениях, XPoSat поможет расширить наше понимание Вселенной.

Шукраян Миссия

Миссия ISRO Shukrayaan была разработана для исследования Венеры, самой яркой планеты в нашей Солнечной системе. Научные инструменты миссии уже настроены и готовы к запуску. ISRO планирует запустить Шукраян в декабре следующего года, а важные орбитальные маневры запланированы на следующий год. Такое тщательно спланированное время позволяет космическому кораблю достичь Венеры с минимальным использованием топлива, что является решающим фактором, поскольку следующее подходящее окно запуска наступит не раньше 2031 года.

Во время недавнего выступления в Индийской национальной академии наук руководитель ISRO С. Соманат подчеркнул важность изучения Венеры. Венера с ее плотной атмосферой, чрезвычайно высоким атмосферным давлением и загадочной поверхностью представляет собой враждебную среду для исследования. Однако понимание Венеры может дать ценную информацию о возможности того, что Земля претерпит подобные изменения в отдаленном будущем.

Венера: ближайший сосед Земли

Венеру часто называют близнецом Земли из-за ее схожего размера и плотности. «Венера-Экспресс» Европейского космического агентства, японский климатический орбитальный аппарат «Акацуки Венера» и солнечный зонд НАСА «Паркер» ранее уже выполняли миссии на Венеру. Миссия ISRO Shukrayaan предоставит дополнительные знания о ближайшем планетарном соседе Земли и его интригующих характеристиках.

Будущие миссии

ISRO имеет амбициозные планы на будущие миссии. Одной из таких миссий является ExoWorlds, спутник, который будет изучать экзосолнечные планеты – планеты за пределами нашей Солнечной системы, которые вращаются вокруг других звезд. Сосредоточив внимание на изучении атмосфер этих экзопланет, особенно тех, которые потенциально способны поддерживать жизнь, ISRO стремится углубить наше понимание внеземной среды. Кроме того, ISRO находится на концептуальной стадии планирования миссии на Марс, демонстрируя свою долгосрочную приверженность исследованию космоса.

В целом, предстоящие миссии ISRO, Shukrayaan и XPoSat, обещают расширить наши знания о Вселенной и потенциально раскрыть новые идеи о будущем нашей собственной планеты. Благодаря своей приверженности научным открытиям ISRO продолжает вносить значительный вклад в область исследования космоса.

источники:

– TOI (Таймс оф Индия)