Индия успешно запустила космический корабль Aditya-L1 для изучения Солнца

2 сентября Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила космический корабль Адитья-L1, ознаменовав первую в Индии миссию солнечной обсерватории. Космический корабль начал свое 110-дневное путешествие к точке Лагранжа-1 системы Солнце-Земля после успешного маневра по проникновению через точку Лагранжа. Этот маневр вытолкнул корабль с орбиты Земли на траекторию к точке L1 Солнце-Земля.

Точки Лагранжа, по определению НАСА, — это положения в космосе, где гравитационные силы системы двух тел, такой как Солнце и Земля, создают усиленные области притяжения и отталкивания. Эти точки могут использоваться космическим кораблем в качестве «мест для парковки», позволяющих оставаться в фиксированном положении с минимальным расходом топлива.

Космический корабль Адитья-L1 будет размещен на гало-орбите вокруг L1, которая находится примерно в 1.5 миллиона км от Земли, что составляет всего 1% расстояния Земля-Солнце. Это стратегическое положение обеспечит непрерывные наблюдения за Солнцем, что позволит индийским ученым получить новое представление о центре нашей солнечной системы.

Успешные перемещения ISRO по траектории к другим небесным телам или местам в космосе продемонстрировали их опыт в освоении космоса. Эта миссия следует за предыдущими успешными экспедициями ISRO на Солнце и Луну.

Космический корабль Адитья-L1 проведет как минимум следующие пять лет, изучая различные аспекты Солнца со своей орбиты вокруг L1. Это специальное исследование будет способствовать нашему пониманию Солнца и его влияния на Землю. Эта миссия представляет собой важную веху в усилиях Индии по освоению космоса и открывает двери для дальнейших научных достижений.

В целом успешный запуск и перевод космического корабля «Адитья-L1» на траекторию знаменуют собой значительное достижение для индийского космического агентства ISRO. Эта миссия позволит индийским ученым собрать ценные данные о Солнце и углубить наше понимание центра нашей Солнечной системы.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

– Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)