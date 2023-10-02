ISRO работает над второй марсианской миссией «Мангальян-2»

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к своей второй миссии на Марс под названием «Мангальян-2», спустя почти девять лет после успешного запуска своей первой миссии на орбитальном аппарате Марса. По словам представителей ISRO, Mars Orbiter Mission-2 будет нести четыре полезных груза, которые будут изучать межпланетную пыль, марсианскую атмосферу и окружающую среду.

Полезная нагрузка для миссии в настоящее время находится на разных стадиях разработки. Среди них эксперимент с пылью на орбите Марса, эксперимент по радиозатмению, спектрометр энергетических ионов, а также эксперимент с зондом Ленгмюра и электрическим полем. Эти эксперименты помогут ученым понять поток пыли на Марсе, исследовать предполагаемое наличие кольца вокруг планеты и определить, имеет ли пыль межпланетное происхождение или исходит от двух лун Марса.

Первая миссия, «Мангальяан-1», также известная как Mars Orbiter Mission, была запущена 5 ноября 2013 года и успешно вышла на орбиту Марса 24 сентября 2014 года. Первоначально рассчитанная на шесть месяцев, стоимость миссии составила 74 миллиона долларов. Мангальян вращался вокруг Марса впечатляющие семь лет. Он нес пять научных грузов, которые предоставили ценную информацию об особенностях марсианской поверхности, морфологии, марсианской атмосфере и экзосфере.

Одним из значительных достижений первой миссии стало открытие «надтепловых» атомов аргона-40 в экзосфере Марса, что позволило понять потенциальные механизмы выхода атмосферы с Марса. Однако в апреле 2022 года миссия потеряла связь с наземной станцией из-за продолжительного затмения.

Предстоящая миссия «Мангальян-2» станет второй попыткой Индии исследовать Марс. С помощью новых полезных нагрузок и экспериментов ISRO стремится еще больше углубить наше понимание Красной планеты, ее окружающей среды и потенциальных возможностей освоения космоса.

источники:

- Hindustan Times

– Индийская организация космических исследований (ISRO)