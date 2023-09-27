CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

ISRO запустит миссию ExoWorlds по исследованию далеких экзопланет

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
ISRO запустит миссию ExoWorlds по исследованию далеких экзопланет

ISRO (Индийская организация космических исследований) объявила о планах запуска миссии ExoWorlds, целью которой является исследование атмосфер далеких экзопланет. Понимая химический состав этих далеких миров, ученые надеются оценить их обитаемость и определить происходящие процессы. Космический корабль будет развернут во второй точке Лагранжа в системе Солнце-Земля, что позволит ему наблюдать экзопланеты без какого-либо вмешательства со стороны Земли, Луны или Солнца.

С момента первого подтвержденного обнаружения экзопланеты в 1992 году охота за экзопланетами усилилась: к настоящему времени открыто более 5,500 миров. Среди них около 100 скалистых экзопланет, которые вращаются вокруг своих звезд в обитаемых зонах, предлагая условия, которые могут поддерживать жизнь, аналогичную земной. Однако сейчас ученые переключают свое внимание с простого поиска этих планет на их более детальное изучение.

С запуском космического телескопа Джеймса Уэбба на Рождество 2021 года началась новая эра в экзопланетной науке. Следующее поколение обсерваторий дальнего космоса позволит исследователям исследовать температуру, химический состав атмосферы и текущие атмосферные процессы на экзопланетах. Миссия ISRO ExoWorlds направлена ​​на то, чтобы внести свой вклад в эту область, проводя наблюдения в значительной части электромагнитного спектра, включая инфракрасные, оптические и ультрафиолетовые частоты.

Космический корабль ExoWorlds будет наблюдать за экзопланетами во время транзитов, когда они проходят перед звездами-хозяевами с точки зрения Земли. Он также будет изучать вторичные затмения, когда экзопланеты проходят позади своих звезд-хозяев. Тщательно исследуя свет, проходящий через атмосферу экзопланеты, и сравнивая его со светом родительской звезды, ученые смогут охарактеризовать атмосферы этих далеких миров.

Хотя возможность путешествовать на эти экзопланеты по-прежнему остается проблемой, понимание атмосферы экзопланет является решающим шагом в определении их обитаемости и потенциала миграции людей в будущем. Миссия ISRO ExoWorlds направлена ​​на то, чтобы внести свой вклад в наше понимание этих далеких миров, прокладывая путь для будущих исследований и научных достижений.

источники:
- Публичная лекция председателя ISRO С. Соманата для INSA

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев