ISRO запустит миссию ExoWorlds по исследованию далеких экзопланет

ISRO (Индийская организация космических исследований) объявила о планах запуска миссии ExoWorlds, целью которой является исследование атмосфер далеких экзопланет. Понимая химический состав этих далеких миров, ученые надеются оценить их обитаемость и определить происходящие процессы. Космический корабль будет развернут во второй точке Лагранжа в системе Солнце-Земля, что позволит ему наблюдать экзопланеты без какого-либо вмешательства со стороны Земли, Луны или Солнца.

С момента первого подтвержденного обнаружения экзопланеты в 1992 году охота за экзопланетами усилилась: к настоящему времени открыто более 5,500 миров. Среди них около 100 скалистых экзопланет, которые вращаются вокруг своих звезд в обитаемых зонах, предлагая условия, которые могут поддерживать жизнь, аналогичную земной. Однако сейчас ученые переключают свое внимание с простого поиска этих планет на их более детальное изучение.

С запуском космического телескопа Джеймса Уэбба на Рождество 2021 года началась новая эра в экзопланетной науке. Следующее поколение обсерваторий дальнего космоса позволит исследователям исследовать температуру, химический состав атмосферы и текущие атмосферные процессы на экзопланетах. Миссия ISRO ExoWorlds направлена ​​на то, чтобы внести свой вклад в эту область, проводя наблюдения в значительной части электромагнитного спектра, включая инфракрасные, оптические и ультрафиолетовые частоты.

Космический корабль ExoWorlds будет наблюдать за экзопланетами во время транзитов, когда они проходят перед звездами-хозяевами с точки зрения Земли. Он также будет изучать вторичные затмения, когда экзопланеты проходят позади своих звезд-хозяев. Тщательно исследуя свет, проходящий через атмосферу экзопланеты, и сравнивая его со светом родительской звезды, ученые смогут охарактеризовать атмосферы этих далеких миров.

Хотя возможность путешествовать на эти экзопланеты по-прежнему остается проблемой, понимание атмосферы экзопланет является решающим шагом в определении их обитаемости и потенциала миграции людей в будущем. Миссия ISRO ExoWorlds направлена ​​на то, чтобы внести свой вклад в наше понимание этих далеких миров, прокладывая путь для будущих исследований и научных достижений.

источники:

- Публичная лекция председателя ISRO С. Соманата для INSA