Будущее планетарных научных миссий ISRO: исследование Венеры, Марса и многого другого

ISRO, Индийская организация космических исследований, лидирует в развитии отечественных возможностей для планетарных научных миссий к небесным телам в пределах нашей Солнечной системы. В сотрудничестве с академическими учреждениями по всей Индии ISRO планирует ряд миссий по раскрытию секретов скалистых миров внутренней солнечной системы.

Среди этих миссий — планы по исследованию Венеры и Марса, двух соседних планет, которые сильно отличаются друг от друга. Марс с его разреженной атмосферой обнаружил следы древней воды на своей поверхности, что позволяет предположить, что в прошлом у него была плотная атмосфера. Земля, с другой стороны, — процветающая планета с плотной атмосферой и обилием жидкой воды, что делает ее единственной известной планетой, на которой есть жизнь.

Венера, однако, негостеприимна для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Он имеет чрезвычайно плотную атмосферу, наполненную токсичными условиями окружающей среды. Поверхность планеты скрыта облаками серной кислоты, что затрудняет ее изучение. Большая часть воды на Венере также исчезла, оставив учёных в замешательстве относительно её местонахождения.

Чтобы лучше понять эти скалистые планеты и получить представление о будущем Земли, ISRO планирует две ключевые миссии. Первая — это миссия Шукраян, также известная как Миссия орбитального аппарата Венеры, целью которой является исследование Венеры и раскрытие ее скрытых секретов. Миссия будет изучать облака, внешнюю атмосферу и поверхность планеты с помощью различных инструментов, включая радар.

Вторая миссия — «Мангальян-2», продолжение успешной миссии ISRO по орбитальному аппарату на Марс. В то время как основной целью первой миссии была демонстрация возможностей достижения Марса, «Мангальян-2» сосредоточится на научных исследованиях. Это включает в себя изучение геологической активности на Марсе, такой как перемещение песчаных дюн и падение валунов, с использованием комбинации таких инструментов, как гиперспектральная камера и радар.

Изучая эти планеты, ISRO надеется лучше понять эволюцию планетарных тел и факторы, которые делают Землю пригодной для жизни. Эти знания потенциально могут позволить людям вмешаться, если это необходимо, чтобы предотвратить превращение Земли в подобие Марса или Венеры в будущем.

источники:

НАСА/News9 – Изображение предоставлено

ИСРО – Изображение предоставлено