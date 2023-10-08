Индийский космический корабль Aditya-L1 продолжает путешествие к Солнцу

Индийская организация космических исследований (ISRO) предоставила обновленную информацию о ходе космического корабля Адитья-L1, который выполняет свою первую миссию по изучению Солнца. По данным ISRO, космический корабль в настоящее время «здоров» и находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1) Солнца-Земли, которая находится примерно в 1.5 миллионах километров от Земли.

6 октября космический корабль успешно выполнил маневр коррекции траектории (ТКМ) в течение 16 секунд. Этот маневр был необходим для коррекции траектории после маневра по выведению транслагранжевой точки 1 (TL1I), который был проведен 19 сентября 2023 года. TCM гарантирует, что космический корабль остается на заданном пути к выходу на орбиту Гало вокруг L1.

Космический корабль Адитья-L1, запущенный 2 сентября, является первой космической индийской обсерваторией, занимающейся изучением Солнца. Его основные цели — дистанционные наблюдения солнечной короны и изучение солнечного ветра на L1. Эти наблюдения помогут ученым проанализировать поведение частиц, окружающих Землю.

На данный момент космический корабль совершил четыре успешных наземных маневра и маневр TL1I. Он также вышел из сферы влияния Земли. В ближайшие дни магнитометр на борту космического корабля снова будет активирован.

Космический корабль Адитья-L1 будет оставаться на расстоянии примерно 1.5 миллиона километров от Земли, направляясь к Солнцу. По словам председателя ISRO С. Соманата, для достижения желаемого радиуса потребуется около 125 дней. Важно отметить, что космический корабль не приземлится на Солнце и не приблизится к нему ближе.

Миссия Адитья-L1 является важной вехой для ISRO в ее стремлении глубже понять Солнце и его влияние на нашу планету. Благодаря успешной коррекции траектории и продолжающемуся прогрессу космический корабль находится на пути к выполнению своих задач.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

– Манджири Читре из Hindustan Times