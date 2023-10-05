Космическое агентство Индии готовится к октябрьскому запуску

Космическое агентство Индии, Космический центр Викрама Сарабая, проводит последние приготовления к запуску, запланированному на конец октября. По словам директора центра С. Унникришнана Наира, все системы корабля прибыли на космодром Шрихарикота и в настоящее время идет окончательная сборка.

Точные детали миссии не разглашаются, но этот запуск знаменует собой еще одну важную веху для космической программы Индии. Индийская организация космических исследований (ISRO) в последние годы добилась устойчивого прогресса, осуществив такие успешные миссии, как лунная миссия «Чандраян-2» и миссия орбитального аппарата Марса.

Миссия «Чандраян-2», запущенная в июле 2019 года, имела целью исследовать регион южного полюса Луны и сделать Индию четвертой страной, успешно посадившей космический корабль на поверхность Луны. Хотя попытка спускаемого аппарата мягко приземлиться на поверхность Луны не увенчалась успехом, орбитальный компонент миссии продолжает работать и собирать ценные данные.

ISRO также добилась заметных успехов в наблюдении Земли и дистанционном зондировании с помощью своих спутников. Эти спутники играют решающую роль в борьбе со стихийными бедствиями, прогнозировании погоды и сельскохозяйственном планировании, а также в других приложениях.

Космическая программа Индии не только способствовала научным исследованиям и технологическим достижениям, но также вдохновила и мотивировала нацию. Достижения ISRO породили чувство национальной гордости и продемонстрировали возможности Индии на мировой арене.

Поскольку подготовка к предстоящему октябрьскому запуску продолжается, ISRO по-прежнему стремится расширить границы исследования космоса и расширить свои возможности. С каждой успешной миссией Индия укрепляет свои позиции ключевого игрока в международном космическом сообществе.

источники:

– Директор Космического центра Викрам Сарабхай С. Унникришнан Наир

— Лунная миссия «Чандраян-2»

- Миссия Марсианского орбитального аппарата

– Спутники Индийской организации космических исследований (ISRO).