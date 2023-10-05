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ISRO проведет испытание на прерывание полета для системы эвакуации экипажа Гаганьяна

ByМамфо Брешиа

Октябрь 5, 2023
ISRO проведет испытание на прерывание полета для системы эвакуации экипажа Гаганьяна

ISRO, Индийская организация космических исследований, планирует провести испытание системы спасения экипажа в полете для своей программы пилотируемых космических полетов Гаганьяан. Испытание будет проведено к концу октября на испытательном автомобиле, разработанном специально для этой цели. Директор Космического центра Викрама Сарабая С. Унникришнан Наир отметил, что подготовка идет полным ходом, и все системы корабля уже находятся в Шрихарикоте, главном космодроме Индии. Идет окончательная сборка, и команда готовится к запуску.

Система спасения экипажа считается наиболее важным компонентом миссии «Гаганьян». Предстоящий запуск испытательного корабля TV-D1 станет первой из четырех миссий по отмене, запланированных для программы. За ним последует миссия TV-D2 и первая беспилотная миссия Гаганьян (LVM3-G1). Также запланированы дальнейшие миссии испытательной машины и миссия с роботизированной полезной нагрузкой. Миссия с экипажем будет основана на результатах этих успешных тестовых миссий.

Испытательная машина представляет собой одноступенчатую ракету с жидкостным двигателем, предназначенную для проверки работоспособности системы спасения экипажа при различных критических числах Маха. Однако Наир отметил, что его можно использовать и для других целей, например, для космического туризма. Транспортное средство достигнет трансзвуковых условий, преодолеет число Маха и достигнет высоты около 12 км. Будет активирована система эвакуации, которая продвинет машину примерно на 20 км, после чего модуль экипажа будет освобожден.

Модуль экипажа в Гаганьяне представляет собой обитаемое пространство с земной средой для экипажа. Он состоит из герметичной металлической внутренней конструкции и негерметичной внешней конструкции с системой тепловой защиты. В нем расположены интерфейсы экипажа, системы жизнеобеспечения, авионика и системы торможения. Целью проекта Gaganyaan является демонстрация способности Индии отправить экипаж из двух-трех человек на круговую орбиту длиной около 400 км вокруг Земли для миссии продолжительностью от одного до трех дней. Затем экипаж благополучно вернется на Землю, приземлившись в назначенном месте в водах Индийского моря. Миссия «Гаганьян» будет запущена с использованием ракеты LVM3 с человеческим рейтингом (HLVM3), конфигурации ракеты LVM3, специально модифицированной для удовлетворения требований к рейтингу человека.

Источник: ПТИ

By Мамфо Брешиа

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