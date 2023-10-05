ISRO проведет испытание на прерывание полета для системы эвакуации экипажа Гаганьяна

ISRO, Индийская организация космических исследований, планирует провести испытание системы спасения экипажа в полете для своей программы пилотируемых космических полетов Гаганьяан. Испытание будет проведено к концу октября на испытательном автомобиле, разработанном специально для этой цели. Директор Космического центра Викрама Сарабая С. Унникришнан Наир отметил, что подготовка идет полным ходом, и все системы корабля уже находятся в Шрихарикоте, главном космодроме Индии. Идет окончательная сборка, и команда готовится к запуску.

Система спасения экипажа считается наиболее важным компонентом миссии «Гаганьян». Предстоящий запуск испытательного корабля TV-D1 станет первой из четырех миссий по отмене, запланированных для программы. За ним последует миссия TV-D2 и первая беспилотная миссия Гаганьян (LVM3-G1). Также запланированы дальнейшие миссии испытательной машины и миссия с роботизированной полезной нагрузкой. Миссия с экипажем будет основана на результатах этих успешных тестовых миссий.

Испытательная машина представляет собой одноступенчатую ракету с жидкостным двигателем, предназначенную для проверки работоспособности системы спасения экипажа при различных критических числах Маха. Однако Наир отметил, что его можно использовать и для других целей, например, для космического туризма. Транспортное средство достигнет трансзвуковых условий, преодолеет число Маха и достигнет высоты около 12 км. Будет активирована система эвакуации, которая продвинет машину примерно на 20 км, после чего модуль экипажа будет освобожден.

Модуль экипажа в Гаганьяне представляет собой обитаемое пространство с земной средой для экипажа. Он состоит из герметичной металлической внутренней конструкции и негерметичной внешней конструкции с системой тепловой защиты. В нем расположены интерфейсы экипажа, системы жизнеобеспечения, авионика и системы торможения. Целью проекта Gaganyaan является демонстрация способности Индии отправить экипаж из двух-трех человек на круговую орбиту длиной около 400 км вокруг Земли для миссии продолжительностью от одного до трех дней. Затем экипаж благополучно вернется на Землю, приземлившись в назначенном месте в водах Индийского моря. Миссия «Гаганьян» будет запущена с использованием ракеты LVM3 с человеческим рейтингом (HLVM3), конфигурации ракеты LVM3, специально модифицированной для удовлетворения требований к рейтингу человека.

Источник: ПТИ