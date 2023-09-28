Председатель ISRO: Миссия по исследованию Венеры позволит ответить на вопросы о будущем Земли

Председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманат недавно рассказал о предстоящих миссиях ISRO, подчеркнув важность исследования Венеры. Соманат сообщил, что в разработке находится несколько миссий, и Венера уже настроена.

Во время выступления в Индийской национальной академии наук в Дели Соманат выделил несколько ключевых причин для исследования Венеры. Он объяснил, что Венера имеет плотную атмосферу с атмосферным давлением, в 100 раз превышающим земное, и наполнена кислотами. Поверхность Венеры остается загадкой, так как неизвестно, твердая она или нет.

Соманат подчеркнул, что понимание Венеры имеет решающее значение, поскольку оно может дать представление о будущем Земли. Он предположил, что Земля может в конечном итоге стать похожей на Венеру, и, изучая Венеру, ученые смогут лучше понять, как Земля может меняться с течением времени.

Венера — вторая планета от Солнца, и ее часто называют близнецом Земли из-за ее аналогичного размера и плотности. Предыдущие миссии на Венеру включают Venus Express ЕКА (2006-2016 гг.) и японский аппарат Akatsuki Venus Climate Orbiter (с 2016 г.). В феврале 2021 года солнечный зонд НАСА «Паркер» сделал снимки поверхности Венеры в видимом свете во время пролета.

Помимо миссии на Венеру, ISRO достигла значительных успехов в космических технологиях и исследованиях. За успешной мягкой посадкой «Чандраян-3» на Южный полюс Луны последовал запуск миссии «Адитья-L1», целью которой является беспрецедентное детальное изучение Солнца.

Усилия ISRO укрепили позиции Индии как мирового лидера в области космических технологий. Организация достигла таких вех, как миссии Чандраяан, миссия орбитального аппарата Марса (Мангальяан) в 2013 году и создание AstroSat в 2015 году, что стало первым целенаправленным астрономическим исследованием Индии.

Исследование Венеры открывает большие перспективы для ответа на вопросы о будущем Земли. Изучая ее атмосферу и поверхность, ученые надеются получить представление о потенциальных изменениях, которые наша планета может претерпеть в отдаленном будущем.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

– Индийская национальная академия наук

- НАСА