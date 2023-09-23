Индийский посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» остаются в спящем режиме

Индийский посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян», входящие в состав миссии «Чандраян-3», все еще находятся в спящем режиме в точке Шив Шакти на поверхности Луны, поскольку Индийская организация космических исследований (ISRO) не получала от них никаких сигналов с лунной ночи. закончилось. Две недели назад посадочный модуль и марсоход были переведены в спящий режим в надежде, что они автоматически проснутся, когда Солнце взойдет в точке Шив Шакти.

Спящий режим — это режим низкого энергопотребления, который позволяет посадочному аппарату и марсоходу экономить энергию и выдерживать экстремально низкие температуры, возникающие в лунную ночь. Это также помогает защитить бортовую электронику и инструменты от возможных повреждений. Решение перевести космические корабли в спящий режим было принято, чтобы обеспечить их выживаемость и долговечность.

Однако отсутствие сигналов с посадочного модуля и марсохода после лунной ночи вызвало обеспокоенность у ученых ISRO. Хотя спящий режим предполагается автоматизировать и космический корабль должен был проснуться по плану, возможно, этому помешали определенные технические трудности.

Председатель ISRO С. Соманат подчеркнул преимущества и проблемы, связанные с пробуждением спускаемого аппарата и марсохода. Он объяснил, что пробуждение космического корабля позволит им возобновить научные эксперименты и сбор данных. Однако это сложный процесс, который включает в себя установление связи с космическим кораблем, проверку его работоспособности и исправность всех систем.

Ученые ISRO продолжают работать над установлением связи с посадочным модулем и марсоходом. Они надеются, что спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагян» скоро проснутся и возобновят свою миссию на поверхности Луны.

Источники: NDTV и ISRO.