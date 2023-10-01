Индия готовится ко второй миссии на Марс: Мангальян-2

Индия готовится ко второй миссии на Марс спустя девять лет после успешного вывода космического корабля на орбиту Красной планеты с первой попытки. Mars Orbiter Mission-2, также известный как Mangalyaan-2, будет нести четыре полезных груза, которые будут изучать различные аспекты Марса, включая межпланетную пыль, марсианскую атмосферу и окружающую среду.

Одной из полезных нагрузок на Мангальян-2 является эксперимент по пыли на орбите Марса (MODEX), целью которого является понимание происхождения, распределения и потока межпланетной пыли на больших высотах Марса. Этот эксперимент предоставит ценную информацию о потоке пыли на Марсе, существовании потенциального кольца вокруг планеты и источнике пылевых частиц.

Еще одним важным экспериментом является эксперимент «Радиозатмение» (RO), который будет измерять профили нейтральной и электронной плотности в марсианской атмосфере. Изучая поведение марсианской атмосферы, ученые надеются получить более глубокое понимание ее характеристик.

Спектрометр энергетических ионов (EIS) на борту «Мангальяан-2» поможет охарактеризовать частицы солнечной энергии и сверхтепловые частицы солнечного ветра в марсианской среде. Эти данные позволят ученым исследовать факторы, способствующие потере марсианской атмосферы.

Наконец, эксперимент с зондом Ленгмюра и электрическим полем (LPEX) позволит измерить плотность электронов, температуру электронов и волны электрического поля, что даст представление о плазменной среде на Марсе.

Первая миссия Индии на Марс, запущенная в 2013 году, стала значительным достижением, поскольку она сделала Индию четвертой страной в мире, успешно выведшей космический корабль на орбиту Марса. С предстоящей миссией «Мангальян-2» Индия продолжает расширять свое присутствие в освоении космоса и готова внести дальнейший вклад в наше понимание Красной планеты.

источники:

- Hindustan Times