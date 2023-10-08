Древние лавовые трубы Луны могут стать потенциальным местом для будущих лунных баз

Когда-то Луна была геологически активным местом со следами вулканов, потоков лавы и магнитного поля. Эта прошлая активность сохранилась в безвоздушной среде Луны, которая сегодня видна в виде темных отложений, вулканических куполов и извилистых ручейков, которые, как полагают, представляют собой обрушившиеся древние лавовые трубки. Камера Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) недавно сделала снимки бороздки длиной 48 км в северном полушарии Луны.

Лавовые трубки присутствуют не только на Луне, но также на Марсе и Меркурии. Они образуются, когда текущая лава остывает и покрывается коркой на поверхности, создавая изоляцию лавы внутри. Эти трубы могут со временем разрушиться из-за сейсмической активности или ударных событий, образуя ямы и дыры, известные как световые люки.

Сплошная рябь, наблюдаемая LROC, расположена недалеко от кратера Груитуизен К в Oceanus Procellarum, крупнейшем море на Луне. Этот регион занимает площадь 4 миллиона квадратных километров и потенциально может быть источником потока лавы, образовавшего рилле. По оценкам ученых, в некоторых местах труба может достигать 500 метров в диаметре. Эти результаты подтверждают предыдущие исследования, предполагающие, что лавовые трубы на Луне могут быть достаточно большими, чтобы вместить целые города, причем некоторые из них имеют ширину до 10 километров и длину в сотни километров.

Стабильная температура внутри этих лавовых трубок, составляющая в среднем около 17 °C, делает их привлекательными потенциальными местами для будущих лунных баз. Температура поверхности Луны может колебаться от 127°C днем ​​до -173°C ночью. Помимо обеспечения комнатной температуры, лавовые трубы также обеспечивают защиту от космического излучения, солнечных вспышек и ударов метеоритов.

В то время как цепь ям, связанных с риллем, демонстрирует разрушенные структуры ям и провалы по высоте, на месте ям также есть приподнятые края, что поднимает вопросы о природе этих особенностей. Исследователи продолжают выяснять, является ли это классической лавовой трубкой или здесь задействована другая геологическая механика.

Дополнительная литература: LROC