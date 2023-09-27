Захватывающее открытие: на спутнике Юпитера Европе обнаружен углекислый газ

Астрономы сделали революционное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, обнаружив углекислый газ на ледяной поверхности спутника Юпитера Европы. Это открытие может иметь важное значение для поиска внеземной жизни. Обнаруженный углекислый газ, скорее всего, возник из подземного океана под ледяной поверхностью Европы, а не был принесен из внешних источников, таких как метеориты. Присутствие углерода предполагает, что океан Европы потенциально может содержать элемент, необходимый для жизни.

Данные телескопа также показали, что углекислый газ наиболее распространен в конкретном регионе, известном как Регион Тара, который относительно молод с геологической точки зрения и имеет разрушенный поверхностный лед. Предыдущие наблюдения с помощью телескопа Хаббл уже указывали на присутствие океанской соли в регионе Тара. Недавнее открытие углекислого газа еще раз подтверждает гипотезу о том, что он пришел из внутреннего океана Европы.

Джеронимо Вильянуэва из Центра космических полетов Годдарда НАСА объясняет важность понимания химии океана Европы. «На Земле жизнь любит химическое разнообразие – чем больше разнообразия, тем лучше», – говорит он. «Мы — жизнь, основанная на углероде. Понимание химического состава океана Европы поможет нам определить, враждебен ли он для жизни в том виде, в каком мы его знаем, или может быть хорошим местом для жизни».

Европа уже давно считается главным кандидатом на место жизни в нашей Солнечной системе. Фактически, НАСА планирует миссию Europa Clipper, запуск которой запланирован на 2024 год, для детального изучения этой луны. Миссия будет включать в себя несколько облетов Европы и сбор обширных данных с использованием набора инструментов. Целью проекта является предоставление ценной информации о потенциальной обитаемости океана Европы и оценка возможности обнаружения инопланетной жизни.

Открытие углекислого газа на Европе является захватывающим шагом вперед в нашем понимании этой интригующей луны. Это укрепляет веру в то, что Европа обладает значительным потенциалом для поддержания жизни, и подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы разгадать тайны этого ледяного мира.

Источник: News18.com