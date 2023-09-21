Проектирование будущего в космосе: создание пригодной для жизни среды за пределами Земли

Стремясь основать колонии на Луне и, в конечном итоге, на Марсе, архитекторы и дизайнеры работают над созданием обитаемой среды, обеспечивающей комфорт и облегчающей тоску по дому астронавтов, совершающих длительные космические путешествия. Валентина Сумини, архитектор и инженер, была в авангарде новой области, известной как космическая архитектура.

Исследование Сумини в сотрудничестве с Европейским космическим агентством и НАСА включает в себя интервьюирование астронавтов, чтобы понять их опыт и проектирование космических сред обитания, отвечающих их потребностям. Астронавты часто тоскуют по дому и оторваны от Земли, поэтому Сумини стремится создать интерьеры, благоприятные для проживания людей. Это предполагает включение элементов природы и создание захватывающей среды, имитирующей виды и звуки Земли.

Чтобы бороться со стрессом и тоской по дому, команда Сумини разработала капсулу, которая в режиме реального времени передает данные из заповедника дикой природы, предоставляя астронавтам виртуальный опыт пребывания в окружении природы. В своих проектах жизни за пределами Земли она черпает вдохновение из жизни на Земле, используя алгоритмы, основанные на росте корней и копируя роевое поведение пчел. Sumini также разработал экзоскелет без помощи рук, вдохновленный хвостом морского конька, который повышает мобильность и ловкость астронавтов, работающих в условиях микрогравитации.

Исследовательские группы Сумини тестируют свои разработки в экстремальных условиях, напоминающих условия на Луне и Марсе, таких как склоны гавайского вулкана и полярные льды Шпицбергена. Искусственный интеллект, роботы и 3D-принтеры сыграют решающую роль в строительстве зданий и теплиц на этих внеземных поверхностях, обеспечивая выживание будущих обитателей.

Хотя «Планеты Б» не существует, Сумини считает, что исследование космоса может дать ценную информацию и технологические достижения, которые можно применить к жизни на Земле. Путь к созданию сообществ на других планетах — это исследовательская работа, которая расширяет границы человеческих возможностей и может однажды привести к появлению живых сообществ на Марсе.

источники:

– Рэй Эдгар. (21 сентября 2023 г.). Проектирование будущего в космосе: создание пригодной для жизни среды за пределами Земли. Получено из [источник]