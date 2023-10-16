Таинственный поиск девятой планеты: факт или вымысел?

В течение многих лет сторонники теории заговора очаровывали мир заявлениями о секретной девятой планете, скрывающейся на краю нашей Солнечной системы. Считается, что это загадочное небесное тело, известное как Нибиру или Планета X, содержит ключ к нашему существованию, а также потенциально представляет угрозу для человечества. Однако, несмотря на увлекательные истории и домыслы, существование этой скрытой планеты остается недоказанным.

Концепция скрытой планеты уходит корнями в XIX век, когда астроном Персиваль Лоуэлл заявил, что открыл ее. Хотя Лоуэлл никогда не видел неуловимой планеты, он был убежден в ее существовании и даже выделил средства на дальнейшие исследования. Однако, несмотря на сто лет поисков, никаких конкретных доказательств найдено не было.

Несмотря на отсутствие доказательств, некоторые ученые, такие как Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института, поддерживают идею существования Девятой Планеты. В совместной статье они выдвинули гипотезу о существовании этой планеты, основываясь на открытии объекта в поясе Койпера, регионе ледяных и скалистых тел за пределами Нептуна. Своеобразная орбита этого объекта предполагает наличие массивного скалистого мира, размер которого примерно в десять раз превышает размер Земли. Существование других объектов с аналогичными орбитами еще больше подтверждает теорию.

Хотя поиск Девятой Планеты является непростой задачей из-за необъятности космоса и ограничений астрономических исследований, ученые продолжают упорно стремиться раскрыть правду. Открытие этой скрытой планеты не только произвело бы революцию в нашем понимании эволюции Солнечной системы, но и дало бы ценную информацию о внешних границах нашего космического соседства.

В заключение отметим, что существование скрытой девятой планеты на окраине Солнечной системы продолжает пленять воображение многих. Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, учёных вдохновляет открытие объектов с необычными орбитами и их решимость исследовать эту возможность дальше. Только время и продолжение исследований прольют свет на истинную природу этой загадочной планеты.

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