Неожиданный и ограниченный запас гелия

Аннотация: Гелий, универсальный и уникальный элемент, становится все более дефицитным на Земле. Несмотря на то, что он является вторым по распространенности элементом во Вселенной, его редкость на нашей планете объясняется его легкостью, из-за которой он уходит в космическое пространство. Гелий в основном получают как побочный продукт при добыче природного газа. Его способность оставаться чрезвычайно холодным делает его бесценным для различных применений, таких как охлаждение аппаратов МРТ и питание космических ракет. Спрос на гелий огромен и исходит от таких отраслей, как НАСА, фармацевтика и Министерство обороны. Федеральный резерв гелия в США, ответственный за поставку 40% мирового запаса гелия, сталкивается с неопределенным будущим, поскольку вскоре он может быть продан частной промышленности. Другие страны со значительными источниками гелия включают Катар, Танзанию и Алжир. Оценки оставшихся запасов гелия различаются: прогнозы варьируются от 10 до 200 лет. Потенциальное воздействие на отрасли может быть значительным, усугубляемым волатильным характером цен на гелий.

Гелий, элемент, любимый детьми из-за его высокого голосового эффекта, обладает множеством удивительных свойств и применений. Однако, несмотря на свою распространённость во Вселенной, гелия на Земле становится всё меньше. Этот дефицит объясняется его способностью покидать атмосферу Земли из-за его легкости, что делает его единственным невозобновляемым ресурсом. Производство гелия происходит в результате естественного распада радиоактивных урана и тория — процесса, который занимает миллиарды лет.

В настоящее время большая часть гелия собирается из подземных залежей природного газа в качестве побочного продукта процесса добычи природного газа. Однако из-за своей легкости любой вырвавшийся гелий в конечном итоге доплывает до границы нашей атмосферы и уносится солнечными ветрами. Федеральный резерв гелия в США, который поставляет 40% мирового запаса гелия, сталкивается с неопределенным будущим, поскольку вскоре он может быть продан частной промышленности.

Уникальные свойства гелия, в частности его способность оставаться чрезвычайно холодным при самой низкой температуре кипения среди всех элементов, делают его незаменимым для различных применений. Он используется для охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппаратах МРТ и в качестве источника топлива для космических ракет. Например, для работы Большого адронного коллайдера в Швейцарии требуется 120 тонн гелия в неделю.

Спрос на гелий велик во всех отраслях. НАСА и SpaceX полагаются на гелий для ракет на жидком топливе, в то время как фармацевтическая промышленность и Министерство обороны также сильно зависят от него. Ограниченные поставки и неопределенное будущее гелия создают серьезные проблемы для этих отраслей.

Оценки оставшихся запасов гелия различаются: прогнозы варьируются от 10 до 200 лет. Некоторые эксперты подчеркивают необходимость активизации усилий по переработке гелия для продления срока его службы. Потенциальные последствия для промышленности огромны, учитывая волатильность цен на гелий.

В заключение, дефицит гелия на Земле и его важная роль в различных отраслях промышленности подчеркивают настоятельную необходимость ответственного использования и усилий по переработке. Неопределенность вокруг Федерального резерва гелия и ограниченность источников гелия в других странах делают для исследователей и политиков крайне важным заняться будущим спросом и предложением этого бесценного элемента.

Определения:

– Гелий: химический элемент с атомным номером 2, известный своей легкостью, низкой температурой кипения и различными применениями в таких отраслях, как исследование космоса и медицинская визуализация.

– МРТ: магнитно-резонансная томография, метод медицинской визуализации, который использует сильные магнитные поля и радиоволны для создания детальных изображений внутренних структур организма.

– Федеральный резерв гелия: созданный в США в 1920-х годах для снабжения дирижаблей гелием, он отвечает за значительную часть мировых поставок гелия.

источники:

– Американское химическое общество

– София Хейс, химик из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

– Билл Гальперин, профессор физики Северо-Западного университета.

- Bloomberg

– Дэвид Коул-Гамильтон, почетный профессор химии Университета Сент-Эндрюс.

- Новости Эн-Би-Си

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