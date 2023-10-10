Физик доктор Мелвин Вопсон из Портсмутского университета предложил новый закон физики, который подтверждает теорию о том, что наша Вселенная является смоделированной реальностью. Опираясь на область информационной физики, доктор Вопсон предполагает, что физическая реальность состоит из битов информации. Его последние исследования, основанные на принципах термодинамики и информационной динамики, имеют значение для различных научных дисциплин, включая биологию, атомную физику и космологию.

Гипотеза моделируемой вселенной предполагает, что то, что мы воспринимаем как реальность, на самом деле является искусственной конструкцией, похожей на компьютерную симуляцию. Эта теория популярна среди таких выдающихся деятелей, как Илон Маск, и уходит корнями в область информационной физики, которая рассматривает физическую реальность как фундаментально состоящую из информационных битов.

Новаторские исследования доктора Вопсона привели к революционным открытиям. Ранее он опубликовал исследование, демонстрирующее, что информация имеет массу и что элементарные частицы хранят информацию о себе так же, как ДНК хранит генетическую информацию. В своей последней работе доктор Вопсон установил второй закон информационной динамики, бросив вызов традиционному пониманию генетических мутаций и предоставив новые идеи в таких областях, как генетические исследования, эволюционная биология и вирусология.

Кроме того, новый закон имеет значение для атомной физики, объясняя поведение электронов в многоэлектронных атомах. Это проливает свет на такие явления, как правило Хунда, и обеспечивает лучшее понимание стабильности химических веществ. В космологии показано, что второй закон информационной динамики является космологической необходимостью, подтверждающей его справедливость в адиабатически расширяющейся Вселенной.

Исследование доктора Вопсона также предполагает наличие связи между информацией и тканью Вселенной. Он утверждает, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной и, возможно, даже неуловимой темной материей, составляющей значительную часть Вселенной. Этот принцип, известный как эквивалентность массы, энергии и информации, поддерживается вторым законом динамики информации, который предполагает, что информация — это физическая сущность, эквивалентная массе и энергии.

Работа доктора Вопсона знаменует собой значительный прогресс в изучении гипотезы моделируемой Вселенной, переместив ее из области философии в основную науку. Дальнейшие эмпирические проверки, такие как эксперименты по подтверждению существования пятого состояния материи, будут необходимы для полного изучения последствий этого нового закона физики.

Источник: Портсмутский университет.