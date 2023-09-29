Мегаполис Нью-Йорка опускается под воду, увеличивая риск наводнений

Недавнее исследование, проведенное учеными из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Рутгерса, показало, что мегаполис Нью-Йорка медленно погружается, что создает повышенный риск наводнений. В течение семи лет, с 2016 по 2023 год, исследователи обнаружили, что регион погружается со средней скоростью 0.06 дюйма в год. В исследовании использовался интерферометрический радар с синтезированной апертурой для измерения вертикального движения суши и анализа топографии суши.

Ученые отметили, что большая часть наблюдаемого опускания произошла в районах, где почва была изменена, например, в результате мелиорации земель и строительства свалок. Эти модификации сделали землю под последующими зданиями более рыхлой и сжимаемой, что привело к большему проседанию. Исследование показало, что стадион Артура Эша, построенный на свалке в районе Флашинг в Квинсе, погружается быстрее всего — на 0.18 дюйма в год. Напротив, район Вудсайд в Квинсе фактически растет со скоростью 0.27 дюйма в год.

За пределами Нью-Йорка было обнаружено, что населенные пункты Ньюарк, Кирни и Харрисон в Нью-Джерси также тонут, хотя в исследовании не указаны конкретные скорости погружения для этих мест. Кроме того, аэропорт Ла-Гуардия, расположенный рядом с заливом Флашинг в Квинсе, опускается примерно на 0.15 дюйма в год. Это затопление вызывает беспокойство, поскольку в аэропорту проводится реконструкция стоимостью 8 миллиардов долларов, направленная на решение существующих проблем и смягчение последствий потенциального наводнения.

Исследователи подчеркнули, что затопление представляет угрозу для мегаполиса, особенно в свете повышения уровня моря. Уровень моря в парке Бэттери на Манхэттене поднимается со скоростью 0.12 дюйма в год с 1900-х годов. В последние годы этот показатель увеличился до 0.17 дюйма в год. С продолжающимся повышением уровня моря штормовые нагоны, связанные с суровыми погодными явлениями, такими как суперураган «Сэнди» в 2012 году, стали более разрушительными. Это затопление в сочетании с возросшим риском наводнений подчеркивает необходимость разработки стратегий смягчения последствий в прибрежных районах Нью-Йорка.

Хотя исследование вызывает обеспокоенность, оно также предлагает некоторые положительные результаты. Было обнаружено, что районы Ист-Вильямсбург в Бруклине и Вудсайд в Квинсе растут. Ученые объяснили подъем в Восточном Вильямсбурге утечкой нефти из Ньютон-Крик, которая впадает в Ист-Ривер между Квинсом и Бруклином. Однако в целом исследование показывает, что многие части Нью-Йорка, включая нижний Манхэттен, Бруклин, Квинс и Лонг-Айленд, переживают проседание, что способствует риску будущих наводнений.

источники:

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