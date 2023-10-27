Достижения в области технологии хаотических микрогребен произвели революцию в генерации случайных битов

Передовые нанофотонные технологии проложили путь к революционным разработкам в области гребенок оптических частот. Гребенки оптических частот, первоначально признанные лауреатами Нобелевской премии Теодором В. Хэншем и Джоном Л. Холлом, играют важную роль в современных физических исследованиях и различных приложениях. Среди различных динамических состояний гребенок оптических частот хаотическая гребенка выделяется своей высокой нелинейностью.

Недавно группа исследователей под руководством профессора Цзягуи Ву из Юго-Западного университета (SWU) в Китае углубилась в это увлекательное царство хаотических микросот. Хаотические микрогребенки — это микрорезонаторы, которые генерируют множество хаотических каналов, причем каждый зубец гребенки служит источником энтропии для генерации физических случайных битов (PRB). Потенциал этих микросот в преодолении ограничений по времени и частоте привел к предложению нового типа лидара.

Исследование под названием «Массивная и параллельная физическая случайная генерация битов со скоростью 10 Тбит/с с помощью хаотичной микрогребенки» было опубликовано в журнале Frontiers of Optoelectronics. Исследователи использовали компактный и масштабируемый микрорезонатор Si3N4 для создания микросот размером с чип. Используя мультиплексор с разделением по длине волны, они могли одновременно создавать сотни хаотичных зубцов гребенки, которые работали вместе как источники энтропии для генерации огромного количества случайных чисел.

Сгенерированная случайность была протестирована и подтверждена с помощью статистического тестирования NIST. Результаты продемонстрировали потенциал этой технологии, предлагая чиповые решения, способные генерировать петабиты в секунду (Пбит/с) физических случайных битов. Примечательно, что этот прорыв обещает значительно повысить скорость и эффективность генерации случайных чисел.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое гребенки оптических частот?

Ответ: Гребни оптических частот — это инструменты, используемые в современных физических исследованиях и приложениях. Впервые они были отмечены лауреатами Нобелевской премии Теодором В. Хэншем и Джоном Л. Холлом за их фундаментальную работу в этой области.

Вопрос: Что такое хаотичная расческа?

Ответ: В хаотической расческе каждый зубец демонстрирует хаотические динамические колебания, что делает ее подходящей для физической генерации случайных битов.

Вопрос: Как хаотические микросоты используются при генерации случайных битов?

Ответ: Хаотические микрогребешки состоят из сотен хаотических каналов, каждый из которых выступает в качестве источника энтропии для генерации физических случайных битов.

Вопрос: Насколько быстро может достигаться генерация случайных битов с помощью хаотичных микросот?

Ответ: Хаотические микросоты потенциально могут достигать скорости петабитов в секунду (Пбит/с) при генерации случайных битов.

Вопрос: Каково значение этого исследования?

Ответ: Исследование демонстрирует возможность использования микросот размером с чип для генерации огромного количества физических случайных битов, предлагая потенциальные решения с низкой стоимостью и высоким уровнем параллелизма.