Понимание углеродных сигнатур в атмосферах экзопланет: загадка, которую нужно решить

Астрономы усердно изучают биосигнатуры, чтобы определить наличие жизни на экзопланетах. Углерод, в частности, играет решающую роль в формировании климата и биогеохимии планетарных атмосфер. Понимая происхождение, поведение и распределение углерода в этих атмосферах, ученые могут добиться значительного прогресса в разгадке тайны жизни за пределами Земли.

К сожалению, сигналы углерода в атмосферах экзопланет могут быть неоднозначными. Термин «углерод» в этом контексте охватывает основные виды углерода, такие как диоксид углерода (CO2), оксид углерода (CO) и метан (CH4). Чтобы решить эту проблему, недавнее исследование изучило разнообразие этих химических веществ в атмосферах похожих на Землю безжизненных экзопланет, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу.

Исследование под названием «Относительное содержание CO2, CO и CH4 в атмосферах безжизненных планет, подобных Земле», проведенное Ясуто Ватанабэ и Кадзуми Одзаки, исследует условия, необходимые для формирования атмосферы, богатой CO, которая может быть благоприятной. для происхождения жизни. Исследователи стремились определить, какие комбинации молекул углерода, включая монооксид углерода, могут служить потенциальными биосигнатурами.

На Земле CO не может накапливаться в атмосфере из-за химических реакций, разрушающих его. Однако в далеком прошлом, когда на Земле было мало кислорода и более тусклое Солнце, CO мог накапливаться. Следовательно, атмосфера, содержащая CO, может указывать на наличие простой жизни. Тем не менее, различение конкретных смесей молекул углерода как потенциальных биосигнатур требует детального понимания планетарных атмосфер.

Ключевой концепцией этого исследования является явление, известное как бегство CO. В ранней атмосфере Земли, в которой не хватало кислорода, CO производился в результате фотодиссоциации под действием УФ-излучения. Однако CO также разрушался в результате химических реакций, возникающих в результате фотодиссоциации воды. При определенных условиях может производиться больше CO, чем уничтожаться, что приводит к его утечке. Этот побег имеет серьезные последствия для образования пребиотических химических веществ, необходимых для жизни.

Исследователи использовали модели химии атмосферы, чтобы исследовать утечку CO и ее потенциальную значимость для выявления экзопланет, потенциально способных содержать жизнь. Они обнаружили заметный пробел в химии атмосферы, называемый «разрыв CO», который может иметь важное значение для поддержания жизни. Однако наличие вулканов может затруднить обнаружение атмосферных биосигнатур, поскольку вулканическое выделение газов может значительно изменить состав таких газов, как CO и CH4.

Хотя это исследование не дает окончательного метода обнаружения биосигнатур, оно открывает путь для будущих исследований. Авторы предполагают, что комбинированный подход к моделированию, охватывающий как атмосферные, так и твердоземные процессы (включая вулканическую активность), имеет решающее значение для лучшего понимания условий, необходимых для утечки CO. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы разгадать эту сложную загадку и получить большую уверенность в выявлении потенциальных признаков жизни на экзопланетах.

источники:

– «Относительное содержание CO2, CO и CH4 в атмосферах безжизненных планет земного типа» – Ясуто Ватанабэ и Кадзуми Одзаки, Астрофизический журнал (arxiv.org)