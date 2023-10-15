В поисках металлического водорода: ученые приближаются к созданию революционного материала

Ученых уже давно увлекает идея металлического водорода – формы водорода, которая проявляет металлические свойства, например, проводит электричество. Физики-теоретики постулировали его существование с конца 1800-х годов, а его присутствие в небесных телах, таких как Юпитер, предполагает, что при определенных условиях возможно создание металлического водорода. Однако воссоздание этих условий на Земле оказалось чрезвычайно сложной задачей.

В 1935 году физики Юджин Вигнер и Хиллард Белл Хантингтон предположили, что водород может становиться металлическим под высоким давлением в 25 гигапаскалей (ГПа). В последующих экспериментах утверждалось, что они производят металлический водород, но их результаты были встречены со скептицизмом из-за проблем с измерениями и отсутствия воспроизводимости.

Один прорыв произошел в 2019 году, когда в исследовании сообщалось об образовании полуметаллического водорода при давлении 350 ГПа. Это достижение стало возможным благодаря использованию ячейки с алмазной наковальней для приложения давления к молекулам водорода. Эксперименты показали, что по мере увеличения давления молекулы водорода превращались в твердый водород, прежде чем в конечном итоге распасться на части с образованием щелочного металла с одним валентным электроном.

Хотя твердый металлический водород еще не получен, исследователи наблюдали потемнение образцов водорода, что указывает на закрытие «запрещенной зоны» — пространства между зоной проводимости и валентной зоной. Металлическое состояние водорода может иметь интригующие свойства, например, быть жидкостью и сверхпроводником.

Однако технологические проблемы создания чистого металлического водорода делают маловероятным его использование в промышленности в ближайшее время. Вместо этого ученые исследуют гидриды — соединения металла и водорода. Гидриды показали себя многообещающими в качестве сверхпроводников при более низких давлениях, чем чистый водород, хотя они все еще непригодны для практического применения.

Поиски металлического водорода продолжаются, движимые потенциалом революционных открытий и достижений в областях от электроники до производства энергии. Хотя проблемы значительны, ученые сохраняют надежду, что металлический водород однажды станет реальностью.

источники:

– Живая наука: «Почему у магнитов есть северный и южный полюса?»

– Энергетическое образование: Университет Калгари