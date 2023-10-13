Гравитация — это концепция, с которой большинство из нас знакомо: сила, которая притягивает объекты к Земле. Но действительно ли гравитация является силой? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться.

Чтобы понять, является ли гравитация силой, нам сначала нужно определить, что такое сила. Сила – это то, что может заставить свободное тело двигаться или деформироваться. Когда мы выталкиваем машину из сугроба или разбиваем кувалдой арбуз, это оба примера сил. Поскольку объекты падают, когда их роняют, может показаться, что гравитация действительно является силой.

Впервые гравитация была количественно описана Исааком Ньютоном в середине 1600-х годов. Он разработал математические законы, управляющие гравитационным притяжением между двумя телами. Эти законы зависели от массы каждого объекта и расстояния между ними.

Несмотря на успех уравнений Ньютона, он никогда не был полностью удовлетворен своей теорией. Он боролся с идеей «действия на расстоянии» и отсутствием четкого механизма, связывающего астрономические тела. Однако его уравнения все же могли точно предсказывать движения планет и комет.

В 1915 году Альберт Эйнштейн представил свою собственную теорию гравитации, радикально отличавшуюся от теории Ньютона. Эйнштейн предположил, что гравитация — это искажение пространства-времени, вызванное тяжелыми объектами. В его теории гравитация была не силой, а результатом геометрии пространства-времени.

Хотя теория гравитации Эйнштейна широко принята, известно, что она неполна. Он не может описать гравитацию на субатомном уровне, создавая нефизические бесконечности. Ученые пытались разработать теорию квантовой гравитации, которая объединила бы принципы гравитации с принципами квантовой механики, но успешной теории пока не создано.

В мире квантовой механики силы передаются частицами. В случае электромагнетизма сила переносится фотонами. Точно так же в теориях квантовой гравитации ученые предполагают частицы, переносящие силу, называемые «гравитонами», которые прыгают между субатомными частицами, заставляя их двигаться. В квантовом масштабе гравитация ведет себя как сила, подобная электромагнетизму.

Итак, является ли гравитация силой? Ответ не однозначен. В самом простом определении этого слова гравитацию можно считать силой. Однако, согласно теории Эйнштейна, гравитация — это искажение пространства-времени, вызванное массивными объектами. Возможно, мы достигли точки, когда признаем, что гравитация — это то, что она есть, без необходимости однозначно классифицировать ее как силу или искажение пространства-времени.

В заключение, вопрос о том, является ли гравитация силой, является сложным. Хотя оно демонстрирует характеристики силы, в теории Эйнштейна оно также описывается как искажение пространства-времени. Ученые продолжают исследовать и развивать теории квантовой гравитации, чтобы понять гравитацию на субатомном уровне.

Определения:

1. Гравитация – сила, притягивающая объекты друг к другу, особенно сила, притягивающая объекты к центру Земли.

2. Сила – то, что может заставить свободное тело двигаться или деформироваться.

источники:

– Исходная статья: [Источник]

– Определение гравитации: Оксфордский словарь английского языка.

– Определение силы: Оксфордский словарь английского языка.