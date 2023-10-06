Прогулка гориллы: веселое и эффективное упражнение для укрепления корпуса

«Прогулка гориллы» — фантастическое упражнение, которое может добавить интенсивности вашей тренировке и помочь укрепить корпус и стабильность. Оно задействует все тело, уделяя особое внимание брюшному прессу и плечам, что приводит к четко выраженному прессу и большим плечам. Самое приятное то, что этим можно заниматься где угодно, без необходимости использования тренажеров.

В этой статье вы узнаете, как правильно выполнять походку гориллы, и обсудите ее преимущества.

Чтобы выполнить походку гориллы, начните с того, что сядьте на корточки, положив обе руки на землю и согнув лодыжки. Подтолкните себя вперед, используя только ладони и ступни, сохраняя при этом таз низко, а ноги согнутыми. Вы можете идти по прямой или вбок для более продвинутого варианта. Старайтесь выполнять 10–15 повторений в течение 2–3 минут, чтобы получить максимальную пользу от упражнения.

Походка гориллы не только воздействует на мышцы живота и бицепсы, но также обеспечивает сильный ожог в области живота, что может помочь в сжигании и измельчении жира.

Некоторые из ключевых мышц, задействованных во время прогулки гориллы, включают квадрицепсы, мышцы корпуса, супинаторы, сгибатели запястья и мышцы спины. Эти мышцы необходимы для стабильности, баланса и общей силы.

Включение прогулки гориллы в вашу программу тренировок дает несколько преимуществ. Во-первых, это улучшает координацию ума и тела, поскольку поддержание баланса и устойчивости имеет решающее значение во время упражнений. Он также обеспечивает кардиотренировку, увеличивая частоту сердечных сокращений и улучшая работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, прогулка гориллы развивает общую силу и выносливость, задействуя как верхнюю, так и нижнюю часть тела. Наконец, он способствует развитию гибкости и растяжки, которые часто упускаются из виду при тренировке мышц, но важны для общего рельефа мышц.

Имитируя походку горилл, походка горилл напоминает нам о нашей связи с животным миром и нашими предками. Это упражнение демонстрирует важность наблюдения и имитации естественных движений для достижения наших целей в фитнесе.

источники:

– Спортскида (исходная статья)