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Наука

Состояние стекла: ни твердое, ни жидкое

ByРоберт Эндрю

сентябрь 24, 2023
Состояние стекла: ни твердое, ни жидкое

Стекло уже давно озадачивает ученых и историков, поскольку оно не ведет себя ни как твердое тело, ни как жидкость. В то время как некоторые утверждают, что стекло — это жидкость, которая стекает с течением времени, другие утверждают, что это твердое вещество или, возможно, что-то среднее. На самом деле стекло находится в отдельном состоянии материи.

Стекло – это разнообразный материал, который бывает разных форм: от прозрачного до цветных композиций. Он создается путем плавления различных ингредиентов, таких как песок, известняк и кальцинированная сода, при чрезвычайно высоких температурах. Полученную жидкость затем быстро охлаждают, предотвращая организацию атомов в кристаллическую структуру.

Путаница вокруг природы стекла возникает из-за его некристаллической, беспорядочной структуры. В типичных твердых телах атомы зафиксированы на месте, тогда как в жидкостях есть атомы, которые могут легко перемещаться и перестраиваться. Стекло же похоже на твердое тело с неупорядоченной структурой. Его атомы механически фиксированы, но им не хватает регулярности, свойственной кристаллическим материалам.

Стекло существует в метастабильном равновесии, то есть оно постоянно переходит в жидкое состояние в течение невероятно длительного периода времени. Однако при комнатной температуре эти изменения происходят настолько медленно, что стекло фактически ведет себя как твердое тело в практических масштабах времени. Медленное движение частиц в стекле затрудняет наблюдение за поведением жидкости даже на протяжении веков, как это видно в витражах средневековых зданий.

Заблуждение о том, что стекло течет со временем, можно опровергнуть более простым объяснением неравномерной толщины некоторых старых стекол. Из-за производственных ограничений в прошлом стекла не имели одинаковой толщины, и их приходилось устанавливать более толстым концом вверх или вниз в раме.

В заключение отметим, что стекло — это уникальное состояние материи, бросающее вызов традиционным определениям твердых тел и жидкостей. Хотя его структура напоминает структуру твердого тела, ему не хватает упорядоченного расположения, свойственного кристаллическим материалам. Стекло остается твердым твердым телом в практических временных масштабах, ведя себя скорее как жидкость только в невероятно медленных и несущественных временных масштабах.

источники:
– Живая наука

By Роберт Эндрю

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