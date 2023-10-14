Алмаз: король твердости, но есть ли что-нибудь сложнее?

Когда дело доходит до твердости, алмазы славятся тем, что находятся на вершине шкалы. Их долговечность и устойчивость к царапинам делают их высоко ценимыми и универсальными как в ювелирном деле, так и в промышленности. Однако остается вопрос: есть ли что-нибудь тверже алмаза?

По словам Ричарда Кейнера, химика по материалам из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, алмаз по-прежнему остается самым твердым материалом для большинства практических целей. Хотя существуют способы создания алмазов, которые тверже обычных драгоценных камней, другие материалы, которые теоретически могут быть тверже, пока не существуют в форме, которую можно было бы легко использовать.

Важно отметить, что твердость имеет особое значение в научном сообществе. Твердость означает способность материала противостоять царапинам, и ее часто путают с другими качествами, такими как жесткость или прочность. Алмаз, например, очень твёрдый, но лишь умеренно жёсткий. Он также может легко разбиться по своим кристаллическим граням.

Твердость учёные измеряют по-разному. Геологи используют шкалу твердости Мооса, а ученые-материаловеды полагаются на тест твердости по Виккерсу. Знаменитая твердость алмаза обусловлена ​​его уникальной молекулярной структурой, которая состоит из атомов углерода, расположенных в кубической решетке и скрепленных прочными химическими связями.

Есть материалы, которые утверждают, что они тверже алмаза, например лонсдейлит, который состоит из атомов углерода, расположенных в гексагональной кристаллической структуре. Хотя лонсдейлит был обнаружен в небольших количествах в метеоритах, недавние открытия позволяют предположить, что существуют и более крупные кристаллы. Однако лонсдейлит пока не является жизнеспособной заменой алмаза в таких областях, как резка или сверление.

Другой способ создать материал, более твердый, чем алмаз, — это манипулировать наноразмерной структурой алмаза. Сообщается, что материалы, состоящие из множества крошечных кристаллов алмаза, известные как «нанодвойники», имеют вдвое большую твердость, чем обычные алмазы. Эти материалы могут найти промышленное применение, где требуются сверхтвердые материалы.

Хотя твердость является важной характеристикой, ученые также сосредоточены на создании полезных и практичных материалов. Исследователи изобретают сверхтвердые материалы, которые можно производить в больших масштабах и предлагают альтернативу алмазу. Например, в лаборатории Канера была разработана комбинация вольфрама и бора с другими металлами. Этот материал имеет разные свойства в разных направлениях и может поцарапать алмаз, если его держать в правильной ориентации.

В заключение, хотя алмаз по-прежнему лидирует с точки зрения твердости, появляются новые претенденты. Ученые продолжают исследовать и изобретать сверхтвердые материалы, которые потенциально могут соперничать по твердости с алмазом, открывая новые возможности для различных отраслей промышленности.

источники:

– Живая наука – «Почему алмаз – самый твердый материал?»

– Живая наука – «Что тверже алмаза? Ученые приближаются к ответу»