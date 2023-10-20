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В поисках прочности и легкости: ученые создают сверхматериал, сочетая ДНК и стекло

ByГабриэль Бота

Октябрь 20, 2023
В поисках прочности и легкости: ученые создают сверхматериал, сочетая ДНК и стекло

Ученые добились прорыва в материаловедении, объединив силу ДНК с чистотой стекла, в результате чего появился суперматериал, который в пять раз легче и в четыре раза прочнее стали. Этот новый материал, созданный исследователями из Университета Коннектикута, Колумбийского университета и Брукхейвенской национальной лаборатории, считается «самым прочным из известных» материалов по своей плотности.

Задача найти материал, который обладал бы одновременно прочностью и легкостью, всегда была трудной. Однако эта группа исследователей показала, что эти два качества не являются взаимоисключающими. Вдохновленные броней Железного человека, ученые стремились создать материал, достаточно легкий для полета, но в то же время достаточно прочный, чтобы противостоять атакам противника.

Секрет этого суперматериала заключается в использовании присущей стеклу прочности. Хотя стекло в своей обычной форме может быть хрупким, в чистом и безупречном состоянии оно может выдерживать огромное давление. Благодаря использованию наночастиц стекла, которые легче большинства металлов и керамики, конструкции из этого чистого стекла становятся одновременно мощными и легкими.

Чтобы сформировать из стеклянных частиц трехмерный каркас, исследователи обратились к ДНК как к каркасу. Они создали самособирающуюся структуру ДНК, которая действует как скелет, на который наносится стеклянное покрытие. Этот тонкий баланс между каркасом ДНК и стеклянным покрытием приводит к созданию прочного, но легкого материала, достигающего беспрецедентной прочности и плотности.

Хотя необходимы дополнительные исследования, прежде чем эту технологию можно будет использовать, исследователи уже планируют создать еще более прочные материалы, включив карбидную керамику или изменив структуру ДНК. Возможности этой технологии огромны, и она может даже привести к разработке бронежилета, подобного костюму Железного человека.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science.

источники:
– «Самый прочный» материал, вдохновленный Железным Человеком, назван «сверхматериалом» – Science Daily
– Ученые создают сверхматериал, который легче и прочнее стали – vrenture.com/

By Габриэль Бота

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