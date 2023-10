Исследование раскрывает интригующее движение атомов во внутреннем ядре Земли

By

Исследователи из Техасского университета в Остине и их коллеги из Китая обнаружили, что атомы железа во внутреннем ядре Земли способны к быстрому движению — феномену, известному как «коллективное движение». Это движение позволяет атомам менять места, сохраняя при этом основную металлическую структуру железа. Результаты проливают свет на динамические процессы и эволюцию внутреннего ядра Земли, а также на его роль в генерации магнитного поля планеты.

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, использовались лабораторные эксперименты и теоретические модели для изучения поведения атомов железа во внутреннем ядре. Создав в лаборатории миниатюрную версию внутреннего ядра, исследователи смогли собрать данные о температуре, давлении и скорости. Эти данные затем были использованы для создания компьютерной модели атомов внутреннего ядра с помощью машинного обучения.

Предыдущие теории предполагали, что атомы железа во внутреннем ядре расположены в повторяющейся гексагональной структуре. Однако исследователи расширили это понимание, используя алгоритм искусственного интеллекта для создания «суперячейки» примерно из 30,000 XNUMX атомов. В этом масштабе они наблюдали, как группы атомов движутся и меняют места, сохраняя при этом общую гексагональную структуру.

Открытие этого атомного движения помогает объяснить, почему сейсмические измерения внутреннего ядра показывают более мягкие и податливые свойства, чем ожидалось. Увеличенное движение атомов делает внутреннее ядро ​​менее жестким и более слабым по отношению к силам сдвига. Это открытие имеет важное значение для понимания генерации магнитного поля Земли, поскольку примерно половина энергии геодинамо может быть отнесена к внутреннему ядру.

Дальнейшие исследования активности внутреннего ядра на атомном уровне будут способствовать нашему пониманию генерации энергии и тепла внутри ядра. Это также даст представление о взаимосвязи между внутренним и внешним ядрами и их совместной роли в создании магнитного поля Земли. Эти знания имеют решающее значение для понимания условий, необходимых для обитаемой планеты.

[Источник: Техасский университет в Остине]