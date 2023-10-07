Твердое железное ядро ​​Земли: удивительно мягкое и податливое

Было обнаружено, что твердое железное ядро ​​Земли, расположенное примерно в 5,100 километрах под нашими ногами, обладает неожиданными свойствами. Вопреки предыдущему предположению о гладком и жестком ядре, недавние исследования показали, что самая внутренняя сфера нашей планеты на самом деле имеет текстуру и обладает свойствами, подобными мягким металлам, таким как свинец. Теперь исследователи полагают, что они обнаружили причину этой мягкости: движение атомов внутри ядра.

Ученые из Сычуаньского университета в Китае вместе с коллегами из США провели компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты, чтобы изучить поведение атомов железа во внутреннем ядре Земли. Они обнаружили, что плотно упакованные атомы железа в гексагональной решетчатой ​​структуре ядра меняют положения, не нарушая основную металлическую структуру. Это атомное движение позволяет ядру стать более податливым и менее жестким, что делает его менее устойчивым к силам сдвига.

Команда использовала суперкомпьютер и алгоритм машинного обучения для моделирования более крупной атомной среды, состоящей из более чем 10,000 XNUMX атомов, что позволило получить более полное представление о динамике решетки. В моделирование были включены данные лабораторных экспериментов с высоким давлением и температурой, воспроизводящие условия внутреннего ядра Земли. Результаты показали, что атомы железа испытывают коллективное движение, при котором один атом выскакивает из своего положения равновесия и толкает соседние атомы. Эта диффузия происходит быстро, в течение пикосекунд, не нарушая структуру решетки, позволяя железному ядру вести себя как чрезвычайно мягкое твердое тело.

Важно отметить, что эти выводы основаны на теоретических расчетах, поскольку ученые не могут напрямую взять образцы внутреннего ядра Земли. Однако они хорошо согласуются с сейсмическими наблюдениями. Это исследование проливает свет на фундаментальные механизмы, которые способствуют динамическим процессам и эволюции внутреннего ядра Земли.

Название: Твердое железное ядро ​​Земли: удивительно мягкое и податливое

Источник: [Исследование опубликовано в PNAS, 2023 г.]