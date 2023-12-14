Накопление железа: ключевой фактор фиброзных заболеваний

Резюме: Согласно исследованиям, проведенным учеными из лаборатории клеточной пластичности и заболеваний IRB Барселоны, накопление железа играет ключевую роль в развитии фиброзных заболеваний. Исследование подчеркивает связь между накоплением железа, старением и секреторным фенотипом, связанным со старением (SASP), который отвечает за высвобождение вредных молекул в стареющих клетках. Исследователи также демонстрируют потенциал использования магнитно-резонансной томографии (МРТ) для обнаружения накопления железа у пациентов с фиброзом почек. Кроме того, они предполагают, что такие химические соединения, как деферипрон, можно использовать для удаления накопленного железа и предотвращения фиброза, что представляет собой новый подход к лечению фиброзных заболеваний.

Накопление железа ранее наблюдалось при различных фиброзных заболеваниях, но это исследование предполагает, что это может быть общей чертой большинства фиброзных заболеваний. Исследователи обнаружили, что избыток внеклеточного железа может инициировать фиброгенез, особенно при фиброзных заболеваниях, связанных с небольшими сосудистыми повреждениями. Кроме того, они обнаружили, что стареющим клеткам присуще накопление железа даже при нормальном уровне внеклеточного железа. Это накопление железа стимулирует SASP и его профиброзное воздействие на окружающие ткани.

Нацелившись на накопление железа в стареющих клетках, ученые надеются разработать новые стратегии раннего выявления и лечения фиброзных заболеваний. Это исследование проливает свет на основные механизмы фиброгенеза и предлагает потенциальные возможности для терапевтического вмешательства.

Открытие накопления железа как ключевого фактора патологического старения и фиброза открывает возможности для инновационных подходов в области фиброзных заболеваний. Выявление накопления железа как общего признака этих заболеваний может позволить улучшить методы диагностики и разработать целевые методы лечения. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять сложности метаболизма железа и его роль в фиброгенезе, но это исследование знаменует собой важный шаг на пути к решению серьезной проблемы со здоровьем, связанной с фиброзными заболеваниями, и улучшению результатов лечения пациентов.