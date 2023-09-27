Исследование вулканов Ио: миссия на луну Юпитера

Ио, один из спутников Юпитера, очаровывает ученых уже более четырех десятилетий. Его вулканическая активность и уникальные ландшафты были выявлены благодаря наблюдениям с различных космических аппаратов. Поверхность Ио представляет собой смесь огня и льда с чрезвычайно горячими лавовыми озерами и извержениями вулканов, температура которых достигает 3,000 градусов по Фаренгейту. Эти извержения создали один из самых длинных активных потоков лавы в Солнечной системе, известный как Амирани.

Одной из замечательных особенностей Ио является взаимодействие между ее вулканическими газами и магнитосферой Юпитера, которое образует угрожающий «плазменный тор Ио» и омывает Луну радиацией. Высокие горы на Ио, имеющие форму наклоненных блоков, в два раза выше Эвереста и, как полагают, образовались в результате непрерывного разрушения лунной коры.

Ио также испытывает приливные силы, вызванные гравитационным перетягиванием каната между Юпитером и его внутренними спутниками (Ио, Европой и Ганимедом). Подобно океанским приливам на Земле, горы Ио поднимаются и опускаются на 200 футов каждые 42 часа. Это приливное изгибание и трение порождают сильное тепло, которое подпитывает лунный вулканизм. Ученые полагают, что под корой Ио находится океан магмы толщиной более 30 миль.

В феврале 2001 года астрономы наблюдали самое мощное извержение вулкана, когда-либо наблюдавшееся на Ио. Названный вулканом Сурт, он выпустил огромный гейзер лавы, мощность которого превысила мощность всех электростанций мира вместе взятых.

Для дальнейшего изучения вулканов Ио ученые планируют амбициозную роботизированную космическую миссию под названием «Прометей». Целью миссии является детальное исследование вулканов Ио, наблюдение за извержениями и сбор образцов для лабораторного анализа. Космический корабль будет оборудован для навигации сквозь вулканические шлейфы, снимая изображения и видео вулканического ада Ио в высоком разрешении. Конечная цель — вернуть части Ио на Землю для точного анализа.

Хотя эта миссия является сложной и смелой, она возможна благодаря опыту Лаборатории реактивного движения НАСА, известной своими новаторскими достижениями в освоении космоса. Ожидается, что миссия, если она будет выбрана в рамках программы НАСА «Новые рубежи», будет запущена в начале 2030-х годов.

Исследование вулканов Ио имеет решающее значение для понимания геологии Луны и вулканических процессов. Изучая образцы, собранные с Ио, ученые надеются раскрыть скрытую информацию о вулканической активности в нашей Солнечной системе и потенциально получить более глубокое понимание вулканических процессов в других мирах.

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